Ciro Gomes dá entrada no Hospital Sírio Libanês

O candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 25. Segundo divulgou a assessoria do candidato, ele apenas irá passar por exames de rotina.

Durante o dia, Ciro estava em campanha na cidade de Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio. A assessoria do hospital informou que não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde do presidenciável.

