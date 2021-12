Ciro deve receber alta nesta quarta e ir ao debate do SBT, diz assessoria

O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, deu entrada no fim da tarde desta terça-feira, 25, no Hospital Sirio Libanês, em São Paulo. Segundo nota divulgada pela assessoria do candidato, Ciro passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata.

De acordo com a nota, o procedimento foi realizado "com sucesso": “O procedimento foi realizado com sucesso pelo médico urologista Miguel Srougi. Por ser um procedimento simples, Ciro poderá retornar às suas atividades o mais breve possível”.

Segundo assessores, ele passará a noite no hospital e deve ter alta na manhã desta quarta, 26. A assessoria informa ainda que o candidato deve manter sua agenda de campanha e participar de debate com presidenciáveis no canal SBT, à noite.

Antes de seguir para São Paulo, Ciro fez campanha corpo a corpo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

