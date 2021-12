Ciro defende plebiscito para reforma da Previdência e critica Haddad em debate

No evento "Diálogo Eleitor", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília, o candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) defendeu a realização de um plebiscito para a realização da reforma previdenciária. Ele criticou a proposta do atual presidente Michel Temer, que seria "um remendo de pano bom costurado em uma calça de tecido pruído", por trazer R$ 360 bilhões em 10 anos, sendo que a Previdência, segundo Ciro, teria um déficit apenas neste ano de R$ 180 bilhões.

Sem detalhar, ele falou que já tem um modelo de regime de capitalização da Previdência e adiantou o combate a privilégios. O candidato do PDT ainda defendeu a reforma tributária.

Ciro foi o segundo candidato a se expressar no evento desta terça, em que já falou Álvaro Dias (Podemos) e ainda se pronunciarão Henrique Meirelles (MDB), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT), representando o ex-presidente Lula.

Pressionado pelos jornalistas, Ciro criticou a participação de Haddad no lugar de Lula. "Qual é o candidato do PT? Se é o Lula, por que o Haddad vai para os debates?", questionou. Neste momento, virou de costas para as câmeras durante a coletiva de imprensa e falou mal da gestão petista e da escolha de Michel Temer como vice de Dilma Rousseff.

Endividamento

Durante sua apresentação, com bom humor e números na ponta da língua, Ciro destacou entre os problemas do país o endividamento das famílias e voltou a falar que tem um projeto para tirar os endividados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mas adiantou que falará sobre isso em "drops", para não ser copiado pelos adversários.

Ele, no entanto, colocou que só valerá para quem "sujou" o nome até dia 20 de julho deste ano, "para não estimular ninguém a fazer débito e não pagar de propósito", explicou. Ainda citou entre os problemas o endividamento empresarial e o colapso do setor público.

O candidato ressaltou a distância entre a população e os políticos e responsabilizou o "presidencialismo de coalizão" e o forte trabalho dos lobistas sobre os parlamentares. Ele pediu para que o eleitor escolha seu candidato com base em propostas e não em pessoas, para poder cobrar depois.

Moradias

Sobre a reforma urbana, Ciro destacou que faltam moradias para mais de seis milhões de famílias que ganham menos de dois salários mínimos por mês e colocou como projeto a restauração de quarterões degradados em áreas centrais, com a construção de prédios cercados de praças de convivência e comércio, que seriam destinados e financiados preferencialmente para quem trabalha nos centros urbanos, o que ajudaria também no problema de deslocamento.

Quanto à saúde, criticou o subfinanciamento e a má gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e citou a burocracia que impede tratamento de paciente em tempo hábil para recuperação.

Fronteiras

Para ele, as fronteiras brasileiras estão abandonadas e a grande emergência é o narcotráfico. Como programa, colocou a criação de uma guarda nacional de fronteira que seria tecnológica e não com pelotão, devido à grande extensão de fronteiras secas e molhadas.

