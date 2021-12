Cinco vereadores deixam time de Pelegrino

O QG da campanha do petista Nelson Pelegrino teve que atuar durante todo o dia desta quarta, 5, para evitar o que seria a sexta baixa da campanha do petista entre os vereadores que fazem parte dos partidos da coligação "Todos Juntos por Salvador". Acusando o PT de não dar apoio à campanha dos partidos aliados, o vereador Orlando Palhinha (PP) anunciou na tarde desta quarta que deixaria a campanha de Nelson Pelegrino para seguir neutro em relação à eleição majoritária. No início da noite, contudo, ele afirmou que optou por adiar a decisão para a próxima terça-feira, depois de pedido do deputado federal João Leão (PP).

Apesar de ter uma coligação formada por uma ampla aliança de 15 partidos, o candidato petista Nelson Pelegrino já conta com pelo menos cinco vereadores dissidentes na sua campanha. Pelo arco de alianças formado, o petista deveria contar com o apoio de 25 dos atuais 37 vereadores que disputam a reeleição para a Câmara Municipal. Contudo, dois vereadores seguiram na contramão dos seus partidos e assumiram apoio a ACM Neto: Téo Senna (PTC) e Léo Kret (PT). Outros quatro se declaram neutros, mesmo com seus partidos apoiando Pelegrino. São ele Tenente Mustafa (PT do B), Alemão (PRP), Jorge Jambeiro (PP) e, agora, Orlando Palhinha.

A falta de identidade com a candidatura petista e a falta de apoio financeiro para as campanhas proporcionais dos demais partidos da aliança são principais motivos apontados pelos vereadores para a debandada. "Estou na campanha há dois meses sem ter tido nenhum apoio financeiro da majoritária. Fizeram promessas, mas nenhuma foi honrada. Cheguei no meu limite", desabafou na tarde desta quarta, Orlando Palhinha, que tem suas principais bases no subúrbio ferroviário. "Não se trata de retaliação a ninguém. Tenho que salvar meu mandato", declarou. Pelo menos outros dois vereadores da base têm reclamações semelhantes, apesar de afirmarem que não vão mudar de lado.

Diálogo - Além da falta de apoio financeiro, há queixas em relação à falta de diálogo com os demais partidos. Esta é a reclamação do vereador Alemão (PRP), que declarou neutralidade em relação à campanha para prefeito. "Estou cuidando somente da minha campanha, porque só quem me ajuda é o povo. Respeito o meu partido, mas não há diálogo", disse Alemão, destacando que não teve nenhum tipo de ajuda da campanha majoritária. "Espero que o povo escolha o melhor prefeito, mas prefiro ficar fora disso e cuidar da minha eleição".

Outro candidato a se declarar neutro é o vereador Tenente Mustafa, cujo partido - o PTdoB - apoia oficialmente a candidatura petista. "Prefiro ficar independente", afirmou Mustafa. Apesar de declarar neutralidade, Mustafa participou no dia 30 de julho de uma reunião com o candidato ACM Neto, com direito a adesivo do democrata no peito e pose para fotos.

Filiado ao PP desde setembro do ano passado, o vereador Jorge Jambeiro é outro que ensaia voo solo. Nas últimas semanas, se recusou a gravar para o horário eleitoral gratuito, alegando que não faz parte do "time de Lula". Até o ano passado, Jambeiro era filiado ao PSDB.

Se Jambeiro optou por ficar de fora do horário eleitoral, o mesmo não se pode dizer da vereadora Léo Kret (PR). Apesar de ter declarado apoio ao candidato ACM Neto, a vereadora tem participado da propaganda petista, com imagens de Pelegrino e Olivia Santana ao fundo. No twitter, Léo Kret logo tratou de alertar seus eleitores: "Amores, só esclarecendo: meu partido PR está coligado com o PT, então por direito tenho que gravar com eles. Mais (sic) todos sabem que tô com @acmneto_25", declarou. Téo Senna (PTC) é outro aliado antigo de Neto cujo partido está com Pelegrino.

Fora do ar - A TARDE tentou falar com o candidato Nelson Pelegrino durante a tarde desta quarta, mas o seu celular encontrava-se desligado. O coordenador da campanha petista, senador Walter Pinheiro, também foi procurado, mas também estava com telefone na caixa postal.

