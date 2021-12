Cinco mil urnas eletrônicas já estão prontas para eleição

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de Salvador, no próximo domingo, ficaram todas preparadas nesta quarta-feira, 3, no Centro de Apoio Técnico (CAT) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), no Porto Seco Pirajá, BR-324.

Conforme André Cavalcante, coordenador de eleições do TRE , todas as 5.093 urnas da capital já tiveram instalado o software com os números e fotografias dos candidatos, além dos dados dos eleitores.

Este ano, o total de urnas distribuídas pelos 417 municípios baianos é de 37.557 equipamentos. "Algumas urnas no interior ainda serão carregadas com o programa. Em Salvador, todas já foram lacradas e serão transportadas aos locais de votação no próximo sábado", frisou Cavalcante.

As urnas receberam, cada uma, oito lacres, no formato de fitas adesivas, que são produzidas na Casa da Moeda. Tais fitas possuem elementos de segurança contra falsificações, como marcas d'água.

Escolta - Os equipamentos serão transportados em veículos dos Correios, escoltados, cada um, por dois policiais militares. Cavalcante ressaltou que os dados inseridos nas urnas eletrônicas não podem mais ser alterados.

Os arquivos digitais incluem os dados de candidatos cuja elegibilidade está sub judice. "A substituição de uma urna só ocorre em casos de defeito ou quando há mau funcionamento do cartão de memória interno", ilustrou.

Além deste cartão, a urna possui um dispositivo de armazenamento de dados externo. O coordenador explicou que se o defeito surgir nesta peça, apenas a substituição dela é suficiente para a correção do problema.

"Em todos os casos, a contagem de votos registrada antes do aparecimento de um defeito nunca estará perdida. Os arquivos são todos criptografados, além de ter uma assinatura digital", explicou. Segundo Cavalcante, o índice de substituição de equipamentos nas últimas eleições na Bahia, em 2010, foi de apenas 0,8%.

