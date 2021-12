Cigano Igor tenta vaga para deputado federal

O ator Ricardo Macchi tenta uma vaga para deputado federal pelo Rio Grande do Sul. O curioso é que tem como opção para registro na urna a denominação "Cigano Ígor", o personagem que viveu na novela Explode Coração, de Glória Perez, exibida em 1996. O problema é que a estreia do então modelo como protagonista da história que tentava abordar elementos da cultura cigana rendeu uma chuva de críticas ao ator.

Macchi e seu Cigano Igor viraram piada cativa em programas de humor. De lá para cá a carreira do ator não deslanchou para quem viveu um protagonista de uma novela exibida em horário nobre. Mas parece que o insucesso deixou de incomodá-lo.

A candidatura de Macchi é pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Na ficha como candidato, ele é apresentado como ator e diretor de espetáculos públicos. No item escolaridade registrou que possui ensino fundamental completo.

Se agora se apresenta com o nome do personagem, no ano passado, Macchi protestou nas redes sociais ao ser anunciado que a novela global Sangue Bom, veiculada às 19 horas, faria uma referência bem humorada ao personagem. A cena acabou não indo ao ar.

Cleidiana Ramos

