Cidades do interior já têm definição de novos prefeitos

Neste domingo, 2, foi realizada as Eleições Municipais 2016 para definir os prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. Na Bahia, algumas cidades já têm a definição dos seus novos prefeitos. Em Salvador, ACM Neto (DEM) venceu a disputa com 74% dos votos, seguido por Alice Portugal (PC do B), que atingiu a marca de 14,56%.

Em Feira de Santana, com 31,03% das urnas apuradas, a eleição está sendo vencida no primeiro turno pelo candidato José Ronaldo (DEM), com 69, 47% dos votos. Na sequência, Zé Neto (PT) aparece com 17,47% dos votos.

A eleição em Vitória da Conquista, com 78,55% das urnas apuradas, está indo para o segundo turno. Herzem Gusmão (PMDB) lidera a disputa com 47,95% dos votos. Seguido por Zé Raimundo (PT), que tem 31,28% dos votos.

O critério definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que haja segundo turno é que o município tenha pelo menos 200 mil eleitores. Na Bahia, apenas 3 municípios atendem ao critério: Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador.

Confira o resultado da eleição em cidades baianas (números levantados até as 20h):



>>Acompanhe a apuração em tempo real

Eunápolis

Foi definido o prefeito de Eunapólis. Neste domingo, 2, Roberio Oliveira (PSD) venceu a disputa com 24.453 votos, 46,13%, seguido por Codelia Torres (PMDB), que ficou com 19.917 votos, 37,58%.

Itabela

Em Itabela, no sul da Bahia, Luciano Francisqueto (PRB) venceu o pleito com 5.496 votos, 37,02%. Em segundo lugar, Leleu atingiu 32,35%, com 4.802 votos.

Alagoinhas

Na cidade de Alagoinhas, o candidato Joaquim Neto (DEM) venceu a disputa pela prefeitura com 34,25%, ele ficou com 25.684 votos. Depois, Sônia Fontes (PSD) ficou com 18.980 votos, 25,19%.

Amargosa

Julio Pinheiro (PT) é o novo prefeito de Amargosa. Ele venceu a disputa com 10.500 votos, 55,53%. Seguido por Rosalvinho Sales (PV), com 8.409, 44,47%.

Cruz das Almas

Orlandinho (PT) é o novo prefeito de Cruz das Almas. O petista venceu o ex-prefeito Ednaldo Ribeiro (PMDB) com 49,03%, 17.145 votos. O candidato do PMDB teve 47, 89%, 16.746.

Senhor do Bonfim

Carlos Brasileiro (PT) é o novo prefeito de Senhor do Bonfim. O candidato ganhou com 62, 40% dos votos. Alcidão (DEM) ficou em segundo, com 32,83%.

