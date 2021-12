Cidades da RMS já têm prefeitos eleitos; confira

O resultado da apuração do pleito destas eleições já foi computado nas 12 cidades que integram a Região Metropolitana de Salvador.

Confira:

Dias D'Ávila



Jussara (PT) - eleita com 45,46% dos votos contra 30,16% de Alberto Castro (PSDB)

Camaçari



Elinaldo (DEM) - eleito com 60,84%

Caetano (PT) - 36,49%

Candeias

Dr. Pitágoras (PP) - eleito com 52,18%

Tonha Magalhães (DEM) - 47,82%

Itaparica



Prof. Marlylda - eleita com 66,54%

Zezinho - 28,12%

Lauro de Freitas



Moema Gramacho (PT) - eleita com 52,39%

Mateus Reis (PSDB) - 40,65%

Madre de Deus



Jeferson Andrade (DEM) - eleito com 47,82%

Dailton Filho (PSL) - 44,28%



Mata de São João



Marcelo Oliveira (PSDB) - eleito com 46,10%

Márcia - 32,41%



Pojuca

Duda Leite (PSDB) - eleito com 43,44%

Maria Luiza Laudano (PSL) - 40,13%

São Francisco do Conde

Evandro Almeida (PP) - eleito com 91,17%

Ralison Valentim (DEM) - inelegível



São Sebastião do Passé



Dr. Breno (PSD) - eleito com 42,82%

Nilza da Mata (PP) - 39,11%



Simões Filho



Dinha (PMDB) - eleito com 59,33%

Jomar Paraky (PSD) - 28,64%



Vera Cruz



Vinícius (PMDB) - eleito com 44,88%

Toinho (PSD) - 34,96%



