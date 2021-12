Chico Buarque diz confiar na vitória de Dilma

O cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda afirmou no início desta tarde que está confiante na vitória da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT). Neste segundo turno, Chico gravou dois depoimentos veiculados pela campanha da petista, em apoio à sua candidatura. Ele votou às 14h num colégio na Gávea, na Zona Sul do Rio. Apesar de torcer por Dilma, Chico disse que na eleição deste ano a oposição, representada pelo PSDB do candidato Aécio Neves, tem uma perspectiva mais visível de vitória que em anos anteriores.

"Votei na Dilma há quatro anos e acho que ela fez um bom governo. Tenho votado nos candidatos do PT desde 1989 e não vejo razão nenhuma para mudar", disse Chico depois de votar, no caminho entre o colégio e seu carro, que estacionou na rua ao lado. De óculos escuros, o compositor não chegou a ser abordado por fãs - na sala de votação, ao perceber que um eleitor famoso estava sendo fotografado, um mesário perguntou quem era e, ao ouvir de outro a resposta, indagou: "Quem é Chico Buarque"?

Para Chico, a campanha deste ano entre os candidatos à presidência foi "baixa, mas não tão mais baixa que a última". "O que aconteceu, a minha impressão é que como a campanha está mais apertada que a última, o pessoal da oposição está mais acirrado, porque tem uma perspectiva mais visível de vitória. Nas outras vezes parecia mais ou menos que já estava definido", disse Chico, que reiterou confiança na vitória da petista: "Será duro, mas eu acredito". (Tiago Rogero)

