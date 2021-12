Chapa de Rui Costa deve ser anunciada até o fim de maio

O governador Rui Costa (PT) afirmou nesta terça-feira, 15, que pretende anunciar a chapa completa com a qual concorrerá ao Governo do Estado até o fim do mês de maio.

Durante entrevista a uma rádio, Rui não confirmou a participação da senadora Lídice da Mata (PSB) no grupo com o qual concorrerá à reeleição, mas admitiu que vem discutindo alternativas para o caso dela não ser indicada para uma das vagas ao senado baiano.

Até o momento, nomes como o ex-governador Jaques Wagner (PT), o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel (PSD), ambos para o Senado, e o atual vice-governador João Leão (PP) já foram confirmados.

