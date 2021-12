Chapa da oposição recebe apoio de PTC e fecha com "frente"

Às vésperas de Paulo Souto (DEM), Joaci Góes (PSDB) e Geddel Vieira Lima (PMDB) oficializarem seus nomes para a disputa ao governo do estado e ao Senado, em convenção a ser realizada no Espaço Unique, na quarta-feira, 18, a chapa da oposição na Bahia recebeu, neste domingo, o apoio do Partido Trabalhista Cristão (PTC).

A convenção foi realizada no auditório do Boulevard Side, na Av. Tancredo Neves. Hoje, a chapa da oposição recebe a adesão da "Frente Jorge Aleluia" - PRP, PT do B, PSDC e PPS, em encontro na Associação Baiana de Supermercados.

Junto com o PTC, esses partidos menores garantem mais do que tempo na televisão. A ajuda maior é pulverizar a campanha oposicionistas e, com isso, conquistar votos em diferentes segmentos do eleitorado.

Quem bem definiu as dificuldades que os nanicos enfrentarão foi o presidente estadual do PTC, Rivailton Veloso. Ao convocar a militância petecista a "arregaçar as mangas" para eleger a chapa majoritária da oposição, ele disse: "Vamos carregar água no cesto para eleger Paulo Souto, governador, Joaci, vice, e Geddel, senador" (sic).

Nada, porém, que desanime o PTC. Segundo Rivailton, o partido decidiu apoiar Paulo Souto, "um homem sério, leal e democrata para participar do processo de reconstrução da Bahia".

Ao agradecer o apoio do PTC, o ex-governador disse que a união das oposições reflete o sentimento de mudança do povo baiano. O democrata deve receber o apoio, também, do PV, PRB e, ainda em finalização de conversas, do PPL e do PEN.

Da Luz e Rui

Na quinta, 19, feriado de Corpus Christi, será a vez de Rogério Tadeu da Luz (PRTB) oficializar seu nome ao governo, no auditório do edifício Mundo Plaza (av. Tancredo Neves). Já a chapa governista liderada pelo deputado federal Rui Costa (PT) faz convenção no dia 27 de junho.

