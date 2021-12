César, Lídice e Pinheiro continuam empatados tecnicamente, diz Datafolha

Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 18, aponta que o empate técnico se mantém entre os três principais candidatos ao Senado na Bahia. Segundo levantamento realizado entre os últimos dias 13 e 14 a pedido do jornal Folha de São Paulo, César Borges (PR) possui 29% das intenções de voto, contra 28% de Lídice da Mata (PSB) e 27% de Walter Pinheiro (PT). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O novo levantamento também aponta queda do democrata José Carlos Aleluia, de 11% para 7%, enquanto José Ronaldo (DEM) passou de 10% para 11%. Do total de entrevistados, 15% afirmou votar branco para uma das vagas e 10% para as duas. Permanecem indecisos quanto a um voto 34% do eleitorado e 24% ainda não definiram nenhum dos dois votos para o Senado.



O Datafolha realizou 1.100 entrevistas em 43 municípios da Bahia. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 30.035/2010.



