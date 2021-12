César Borges decide deixar o PR

O ministro dos Portos e ex-governador da Bahia, César Borges, vai deixar o PR, de acordo com a coluna Painel do Jornal Folha de S. Paulo deste sábado, 9. A informação é que César Borges ficou magoado com a cúpula do partido que pediu a demissão dele do Ministério dos Transportes em troca de apoio à reeleição de Dilma Rousseff. Com isso, o ex-governador foi transferido para o Ministério dos Portos em uma cota pessoal da petista.

O partido também tirou os poderes de César Borges no direitório estadual. Ele, inclusive, foi impedido de negociar alianças eleitorais. De acordo com a coluna Painel, um dirigente do PR desdenhou da saída do ex-governador da Bahia, dizendo que a "porta da rua é serventia da casa".

Não há informação de que partido o ministro pretende se filiar. Ele não tem pressa, já que não é candidato nessa eleição.

