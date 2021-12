Célia Sacramento pode migrar para a base de Rui

A vice-prefeita Célia Sacramento (PPL) e candidata à prefeitura de Salvador, afirmou durante desfile do 7 de Setembro que pode migrar para a base do governador Rui Costa (PT). Em julho passado, ela rompeu com o prefeito ACM Neto, chegou a conversar com o governador e se lançou candidata.

Ao participar do desfile do 7 de Setembro, nesta quarta-feira, ela negou que esteja evitando o prefeito e disse que, se convidada for, iria para a base de Rui. "Se o governador quiser, claro. Eu estou a favor de todos que queiram ajudar para desenvolver a economia criativa e promover o emprego e renda. Fiz até selfie com o governador", disse Célia.

A vice-prefeita voltou a se posicionar contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi apoiado pelo DEM de ACM Neto, de quem Célia era aliada até pouco tempo.

"Não sou favorável ao que fizeram com a presidente Dilma, porque eu respeito a democracia. Foi golpe", disse ela, já se aproximando o discurso dos aliados do governador, como a candidata Alice Portugal (PCdoB), que também classifica o impeachment como golpe.

