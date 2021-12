Carreatas marcam último dia de campanha na Bahia

Os dois principais candidatos ao governo do Estado encerraram neste sábado, 2, suas campanhas políticas com carreatas na Região Metropolitana de Salvador e no interior. O governador Jaques Wagner (PT), que tenta a reeleição, passou a manhã em Candeias, reunindo eleitores e aliados pela última vez antes do pleito deste domingo. O ex-governador Paulo Souto (DEM) fez o mesmo em Feira de Santana. Já Geddel Vieira Lima, desistiu de seu último compromisso de campanha e não compareceu à carreata marcada em Salvador, no bairro de Cajazeiras.

Primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto desde o início do período eleitoral, sempre com a perspectiva de vencer em primeiro turno, Wagner se mostrou otimista com possibilidade de reeleição. "Apostamos todas as fichas em fazer um governo antagônico ao anterior. Muita gente duvidou, mas fizemos uma aposta que está dando certo", afirmou, ressaltando as obras realizadas no estado. Seguido por correligionários, o candidato aproveitou ainda para especular sobre o resultado das urnas nas votações presidenciais, apostando em uma vitória de Dilma com mais de 60% dos votos.

Para o senado, Wagner se mostrou seguro quando a uma possível vitória de seus candidatos, Walter Pinheiro e Lídice da Mata, que aparecem na pesquisa A TARDE/Vox Populi, divulgada neste sábado, tecnicamente empatados com César Borges, com 18%, 17% e 14% respectivamente.

Feira de Santana - O ex-governador Paulo Souto, em segundo na corrida por uma vaga ao governo do Estado, encerrou a maratona eleitoral nas principais ruas e avenidas do Centro de Feira de Santana sob o peso das pressões internas e externas ao partido. No DEM, candidatos se queixam do apoio de ACM Neto a candidatos de outros partidos e, externamente, candidatos ao senado enfrentam o pedido de Geddel para o voto útil em César Borges (PR), evitando que Wagner eleja seus dois senadores. “Nem todos os nossos aliados suportam uma campanha contra uma máquina poderosa como a do governo do estado”, lamentou, alegando nunca ter ouvido falar de voto útil para César.

Em Salvador, o candidato ao senado pelo PR também aproveitou para sair em carreata pela orla da cidade, partindo do Farol da Barra e seguindo em direção ao Aeroclube. Com cerca de 50 carros, em movimento organizado, César Borges se ateve a acenar para os eleitores, acompanhado do candidato a deputado estadual, Léo Kret.

Sem sair de casa, Geddel preferiu se dedicar a fazer "articulações por telefone" no último dia de campanha. Com cerca de uma hora e meia de atraso, o peemedebista avisou que não participaria da carreata marcada para sair de Cajazeiras, às 9h da amanhã deste sábado e que a mesma seria transferia para a orla, o que também não aconteceu. O cadidato, contudo, se declarou otimista quanto à uma possibilidade de segundo turno e motivado com os apoios recebidos por telefone.

* Com informações de Rita Conrrado, Thaís Rocha e Reginaldo Pereira

