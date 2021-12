Capital caminha para disputa entre "Bolinhas" e "Luluzinhas"

Na bolsa de apostas de quem será o vice na chapa do prefeito ACM Neto (DEM), o nome de Bruno Reis (PMDB) continua sendo o mais forte. O prefeito tem se dedicado a rodadas finais de conversas nos últimos dias e espera anunciar o ungido na noite de quarta, 3, ou na quinta-feira, 4, um dia antes da convenção do DEM marcada para sexta, 5. Ele tem encontrado dificuldades para definir o nome, que pode herdar a prefeitura caso Neto deixe o cargo para disputar a eleição de governador em 2018.

Caso seja confirmada a chapa Neto/Reis as duas principais coligações (do prefeito e a chapa do PCdoB/PT) terão abandonado a estratégia da eleição passada, de colocar uma mulher afrodescendente como vice. Em 2014, Célia Sacramento na época do PV, foi a companheira de chapa de Neto e Olívia Santana (PCdoB) a vice do candidato do PT Nelson Pelegrino.

Se persistir o quadro atual haverá o confronto da chapa do Bolinha (Neto/Reis) contra a de Luluzinha (Alice Portugal do PCdoB /Maria Del Carmen do PT).

"Gênero é bobagem"

Numa das entrevistas que deu nesta segunda, 1º, Neto disse não estar preocupado com a questão de "gênero" ao discutir a formação de sua chapa. Ponderou que seu governo seria "liderado por mulheres", que comporiam "praticamente metade do nosso secretariado". Insistiu que seis mulheres ocupam funções de primeiro escalão na prefeitura. Portanto considerou o debate sobre essa questão "bobagem". "Essa discussão de gênero comigo não cola", disse.

De qualquer forma voltou a conversar nesta segunda com Célia Sacramento. Nesta quarta e quinta deve falar novamente com os caciques do PMDB, PSDB e PRB. Interlocutores do prefeito dizem que ele suporta bem as pressões dos partidos principalmente por estar fortalecido politicamente e com boa popularidade.

Ninguém acredita que, ao definir o vice, os partidos dos preteridos saiam da coligação encabeçada pelo prefeito. O deputado federal Antonio Imbassahy, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, afirmou que seu partido não tem radicalizado as discussões sobre a escolha do vice. "Nunca fomos radicais. Achamos que o PSDB tem mérito para indicar nomes como o do presidente da Câmara, Paulo Câmar,a e Sílvio Pinheiro, os dois de comprovada capacidade. Nosso convencimento se dá dessa forma". Indagado se pode haver arranhões na coligação em função do processo de escolha do vice, declarou: "Não existe isso, o prefeito é o comandante do processo de escolha".

