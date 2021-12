Candidatura de Solla não existe, diz petista

O presidente do PT-Bahia, Jonas Paulo, disse que a pré-candidatura do secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, ao governo do estado, "não existe". Argumentou que o partido definiu suas pré-candidaturas nove meses atrás, no diretório.



Em entrevista publicada ontem, em A TARDE, Solla anunciou que está disputando a indicação do seu nome à sucessão de Jaques Wagner. Disse que representa segmentos dentro e fora do PT.



"Time que vai disputar não se inscreve na semifinal, mas sim no início do campeonato", comparou Jonas, para quem não há "nenhuma alteração" no quadro de postulantes do partido que são quatro: Rui Costa, José Sérgio Gabrielli, Walter Pinheiro e Luiz Caetano.



Boa intenção, mas...



Em relação ao argumento de Solla, segundo o qual, não há qualquer regulamento para a escolha do nome petista, Jonas rebateu: "Ele não participa da vida do PT, está mais focado no governo, não vai às reuniões dos diretórios, ele não é dirigente, é um quadro político extraordinário, mas não é dirigente".



Para o presidente do PT-BA ao colocar seu nome, o secretário estadual da Saúde Jorge Solla teve a melhor das intenções, "mas sei também que tem muita gente, que não é do PT, tentando conturbar um processo que está tranquilo e já está na sua fase final", disse.



O presidente estadual do PP, deputado federal Mário Negromonte afirmou que a eventual entrada de Solla na disputa pela escolha do nome do partido é "coisa interna do PT".

"Os partidos aliados querem um candidato competitivo, com chances de ganhar e eleger um grande número de deputados federais e estaduais", disse.



Filtro fino



Negromonte ponderou, contudo, que o nome do candidato tem que passar pelo filtro do partido, do governador Jaques Wagner, dos partidos aliados e da sociedade "através de pesquisas".



Conforme o deputado, o PP vai participar da chapa majoritária pelo critério de densidade eleitoral que Wagner determinou, segundo conversas já mantidas.



"Nesse critério, além do PT, o PP e o PSD estarão representados na chapa majoritária", disse, explicando que a posição do PP e PSD dependerá das negociações com o governador Jaques Wagner.



Chega de vice



O vice-governador Otto Alencar, presidente estadual do PSD, disse ter se surpreendido com o anúncio da candidatura de Solla. Mas afirma que ele pode disputar a vaga "por ter currículo como os outros quatro". Otto reiterou o interesse de se candidatar ao Senado na chapa da base e esclareceu que recusa ser vice novamente pelo fato de já ter ocupado o posto em duas oportunidades.



"Não tenho essa vaidade de não ser vice só porque o candidato é a ou b. É que não quero mais ocupar esse posto. Meu projeto é disputar a vaga de senador", disse.



Otto acha que houve muita precipitação do PT na escolha do candidato. "Desde o início do ano que se discute isso. Normalmente, as candidaturas são lançadas depois do Carnaval. O ano de 2013 deveria ser dedicado todo ao trabalho", disse.

