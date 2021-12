Candidatura da mulher de João Henrique é indeferida

A candidatura da mulher do ex-prefeito João Henrique, a médica Tatiana Paraíso (PSL), foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De acordo com a assessoria do órgão, a candidata à vaga de deputada federal não entregou toda a documentação exigida pelo tribunal. O mesmo aconteceu com Jutai Ribeiro Santos (PSL), Aline Capistrano dos Santos (PSL) e Joelma Santana Santos (PSB), da coligação "Um Novo Caminho para a Bahia", que disputavam vaga ao cargo de deputado estadual.

De acordo com acórdão do TRE, os postulantes foram informados das pendências e não regularizaram a situação. Tatiana Paraíso deixou de apresentar uma Certidão da Justiça Federal de 1º Grau, não comprovou a quitação eleitoral e não entregou a declaração de bens assinada. Já Jutai Ribeiro e Aline Capistrano deixararam de comprovação a quitação eleitoral e Joelma Santana não apresentou prova de filiação partidária e não assinou a declaração de bens.

Mulher de João Henrique



Tatiana Paraíso diz entregou os documentos e que tem o protocolo confirmando o procedimento. Ela acredita que houve um equívoco porque apresentou uma certidão e o comprovante de votação em um segundo momento. "Inicialmente eu entreguei uma certidão, mas disseram que era outra e eu enviei em uma segunda remessa. O comprovante de votação também entreguei em um segundo momento. Acho que faltou esse link (entre os dois lotes de documentos apresentados)", explicou a candidato, acrescentando que o procedimento foi realizado dentro do prazo legal.

A mulher de João Henrique informou que vai recorrer e demonstrou tranquilidade em relação ao deferimento da sua candidatura. Mas, caso a Justiça Eleitoral não aceite a argumentação da médica, o indeferimento da candidatura de Tatiana Paraíso pode atrapalhar os planos do ex-prefeito de continuar no poder.

A candidatura da mulher e do filho Paulo Henrique Carneiro, que disputa uma vaga para deputado estadual, era uma forma de manter João Henrique "vivo" politicamente, já que ele teve as contas dos quatro anos do seu segundo mandato (2008-2012) como prefeito rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), o que o torna inelegível.

adblock ativo