Candidatos vão às ruas no último dia antes da eleição

Os candidatos à prefeitura de Salvador vão às ruas neste sábado, 1º, para o último contato com os eleitores antes da eleição, que ocorre neste domingo, 2. As agendas deles incluem carreatas, caminhadas e visitas a diversas localidades da capital baiana, em especial nos bairros populares.

Pela manhã, o prefeito ACM Neto (DEM), que luta pela reeleição, e o candidato Fábio Nogueira (PSOL), fazem carreata na orla marítima, às 10h e 9h, respectivamente. Neto faz concentração em Ondina enquanto Fábio irá reunir a militância no Campo Grande. À tarde, o prefeito faz carreta e caminhada no Subúrbio, região que, inclusive, foi bastante visitada por ele ao longo da campanha eleitoral.

Somente nas últimas duas semanas, o democrata foi a localidades da região, como Plataforma, Alto de Coutos e Alto do Cabrito, pelo menos sete vezes. O Subúrbio, região atrativa por conta da grande quantidade de votos, também foi uma bastante visitado pelo irreverente candidato Pastor Sargento Isidório (PDT), que realizou diversas caminhadas com os peculiares "trios elétricos de mão". Hoje, Isidório volta à região para realizar, às 8h30, mais uma caravana com seus apoiadores.

Fábio Nogueira, por sua vez, vai realizar à noite uma atividade que foi marca ao longo de sua campanha: panfletagem, desta vez no bairro do Rio Vermelho. A candidata Alice Portugal (PCdoB), pela manhã, fará carreta em Cajazeiras e, à tarde, caravana na Liberdade no último dia de campanha.

Atividades

Alice não foi tanto ao Subúrbio quanto Neto e Isidório, mas também realizou atividades em bairros populares, como São Cristóvão e Liberdade, além de participar, na última semana do ato contra o presidente Michel Temer (PMDB), com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Além disso, ela também participou de ações e reuniões de diversos grupos da sociedade, como os movimentos Negro, Sindical e de Moradia.

O candidato Cláudio Silva (PP), que também foi a diversos bairros populares ao longo da campanha, fará visitas hoje a regiões da capital, em informar quais. À tarde, vai ao bairro do Pau Miúdo. Os candidatos Rogério Tadeu da Luz (PRTB) e Célia Sacramento (PPL) não encaminharam as agendas do último dia de campanha.

O marqueteiro da campanha de ACM Neto, Pascoal Gomes, afirmou que a campanha de Neto continuará nas ruas até quanto a legislação permitir. "Continuará trabalhando".

Já o presidente municipal do PDT, Aldo Queiroz, disse a visita a bairros populares foi uma marca de de Isidório. "Tivemos dificuldade por conta da falta de recurso, mas o resultado é muito positivo".

