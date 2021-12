Candidatos vão às ruas no final da campanha

Os candidatos ao governo da Bahia realizaram ontem os últimos comícios antes da eleição. O petista Rui Costa foi a Camaçari, onde começou a sua vida política, em atividades sindicais no Polo Petroquímico da cidade. Já o democrata Paulo Souto foi a Juazeiro, no norte da Bahia.

Logo no começo do seu discurso, Rui disse que ganhou um direito de resposta contra a coligação do DEM, mesmo com o fim do horário eleitoral ontem. "Vocês vão me ver na televisão amanhã [hoje] e talvez no sábado", afirmou.

O petista anunciou também que a Justiça lhe concedeu um direito de resposta na revista Veja, que publicou denúncia feita pela presidente do Instituto Brasil, Dalva Sele, sobre um suposto esquema de caixa 2 no PT baiano.

De acordo com Dalva, o candidato do PT seria um dos beneficiados da engrenagem, que teria desviado R$ 50 milhões desde 2004. "Ganhei o direito de escrever nas páginas da Veja, que é mentirosa", afirmou Rui Costa.

Ataques

O petista declarou ainda que, desde o começo da campanha, tentou se concentrar na discussão de ideias, enquanto a oposição teria aberto mão de apresentar propostas para "atacar, agredir e caluniar". Não faltaram, porém, ataques aos adversários.

"Eles não tem uma vírgula de ética e moral para ensinar a esse menino que nasceu na Liberdade", declarou. Ao se referir a Paulo Souto, disse que o ex-governador "não enxergou e não enxerga os pobres". Ao lado da família, Rui teve a companhia da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, "plano B" dos petistas para o comício de Camaçari, pela impossibilidade de o ex-presidente Lula comparecer ao evento.

Miriam, no entanto, pouco empolgou a plateia, apesar de ser apresentada por políticos locais como responsável por trazer "habitação para a nossa gente, junto com a presidenta Dilma", em referência ao programa Minha Casa, Minha Vida. A ministra fez um discurso centrado em números, enquanto o candidato ao Senado Otto Alencar (PSD) afirmou que Rui ganhará a eleição no primeiro turno.

"Quem conhece os 417 municípios da Bahia pode dizer que você vai vencer no primeiro turno", disse.

O discurso foi o mesmo de outros presentes, como o do ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. "Eu fiquei preocupado em um momento da campanha, mas estou certo da vitória", discursou.

O candidato do DEM, Paulo Souto, defendeu em Juazeiro um plano nacional para salvar o Rio São Francisco. De acordo com o democrata, o São Francisco tem a mesma importância para o Nordeste que a Amazônia tem para o mundo.

Mais cedo, em Sento Sé, Souto criticou o atual governo em relação a políticas para o semiárido. "Não foram capazes de construir uma única barragem nesses quase oito anos e ainda suspenderam os projetos bem-sucedidos que iniciei", disse.

Corpo-a-corpo

Os demais candidatos não realizaram comício, mas fizeram o famoso corpo-a-corpo. Lídice da Mata (PSB) fez carreata e caminhada em Macaúbas. "Esta região viveu anos e anos da mineração num modelo ultrapassado,. Precisamos gerar empregos na região, instalando indústrias que, em vez de poluir, aproveitem as matérias-primas locais", disse.

Marcos Mendes (PSOL) fez caminhada, saindo do Campo Grande, com direito a uma ala de baianas com adesivos de Luciana Genro, candidata à Presidência pelo seu partido. Ao chegar à Praça da Piedade, Mendes acabou "afugentando" a candidata do PSTU ao governo, Renata Mallet, que realizava panfletagem no local com um grupo muito menor. Já o candidato Da Luz (PRTB) fez caminhada e carreata em Camaçari.

