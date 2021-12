Candidatos terão dificuldade para conseguir doação

O advogado eleitoral Ademir Ismerim avalia que os recursos que cada partido receberá do fundo eleitoral serão suficientes para uns e insuficientes para outros, sobretudo os que lançarão candidatura à presidência da República e governadores. Se para o PT e PSDB, por exemplo, os recursos podem parecer baixos, para partidos menores, que pretendem apostar na bancada federal, serão um ganho razoável. Até mesmo partidos que não tem cadeira no Congresso receberão parte do fundo.

“Os maiores partidos, evidentemente, ficarão com maior fatia”, diz. Pela lei, a divisão dos R$ 1,7 bilhão seguirá os seguintes critérios: 2% igualitariamente entre todos os partidos registrados no TSE; 35% proporcional aos votos conquistados por cada partido nas últimas eleições para a Câmara Federal; 48% dividido entre partidos considerando o número de deputados federais e 15% dividido proporcionalmente ao número de senadores de cada partido.

“Não podemos esquecer que serão acrescidos saldos existentes do fundo partidário, bem como doações de pessoas físicas, que podem aumentar nessas eleições”, acredita. Pela Lei 9.504/97, pessoas poderão doar até 10% de seus rendimentos do ano anterior ao das eleições. Contudo, Ismerim prevê dificuldades para esta modalidade de arrecadação.

“Os vários mecanismos de fiscalização criados e aperfeiçoados pela justiça eleitoral expõem por demais o doador ao ponto que, alguns, nem sonhando pensam em fazer doação oficial para as campanhas”, opina o advogado. Para se ter ideia, o nome da pessoa é disponibilizada no TSE, pode ser acionado pelo Ministério Público e em alguns casos tem seu sigilo fiscal quebrados para apuração dos limites que pode doar.

Ele concorda que a lei, ao permitir que um candidato doe de seus recursos até 100% do valor a ser gasto causa desequilíbrio nas eleições em razão de que a maioria esmagadora dos candidatos não consegue os valores limites para gasto. “Deveria ter sido limitado também a 10% dos rendimentos do candidato a doação”.

