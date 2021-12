Candidatos tentam aliar imagem a Campos em horário eleitoral

Repetindo o que foi feito na rádio, os três principais partidos na corrida presidencial aproveitaram o primeiro programa no horário eleitoral na televisão, nesta terça-feira, 19, para homenagear Eduardo Campos e aliar a imagem dos candidatos à citação que virou lema do ex-governador de Pernambuco após sua morte. "Não vamos desistir do Brasil", disse Eduardo Campos, em sua última entrevista antes do acidente aéreo.

A mesma declaração foi repetida na propaganda do PSB - partido do ex-governador -, que utilizou todos os 2 minutos e 3 segundos que tem no horário eleitoral para homenagear Campos em tom saudosista. Com música do pernambucano Alceu Valença, o partido destacou declarações do ex-governador sobre educação, saúde, meio ambiente e corrupção. Eles também lembraram das outras vítimas da queda do avião em Santos.

A ex-senadora Marina Silva, que já foi apontada como sucessora de Campos na corrida eleitoral, não foi citada no programa do PSB, apesar de aparecer duas vezes ao lado do ex-governador.

PSDB

Com clima de luto, o tucano Aécio Neves (PSDB) começou seu programa citando Campos. Falou da tristeza da morte do adversário político e ressaltou a amizade entre eles, tentando vincular sua imagem a do peesebista. Aécio contou que conheceu Campos durante o movimento das Diretas Já, quando os dois acompanhavam os avôs, Tancredo Neves e Miguel Arraes, respectivamente.

Após a homenagem, o tucano mudou o tom do programa, passou uma imagem mais esperançosa e vibrante. Ele fez referência a problemas na economia, disse que o problema era de gestão e que o "Brasil pode mudar". Enquanto passava sua mensagem, a propaganda mostrava imagens de brasileiros com ar de preocupação ou de esperança ouvindo o horário eleitoral do PSDB. Nesse formato, o programa "percorreu" todas regiões do Brasil, tentando demonstrar que Aécio pretende governar para todos.



Dilma

O PT não manteve a mesma vibração do PSDB. O partido optou por um clima mais tranquilo, mostrando os investimentos no governo da presidente Dilma Rousseff, principalmente nas áreas sociais e de infra-estrutura. Ele propuseram um "novo ciclo de desenvolvimento", além de ressaltar que é necessário "um tempo de maturação" para obter os resultados do que foi feito pela petista.

De forma mais clara, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou como cabo eleitoral de Dilma e foi direto ao falar para os eleitores que estão em dúvida se votam em Dilma. Ele explicou que fez um segundo mandato melhor do que o primeiro, porque tinha mais confiança. Lula disse que com Dilma será igual e questionou o que seria do país se ele não tivesse sido reeleito e outro político interrompesse os projetos em andamento, sugerindo que o mesmo pode acontecer agora. "Eu falo com você que está em dúvida. Vote sem nenhum receio (em Dilma)", pediu Lula.

Crise financeira

Em diversos momentos do programa, o PT citou a crise financeira internacional, em uma tentativa de justificar a situação da economia brasileira, ponto constantemente criticado pelos adversários. A propaganda falou das demissões nos Estados Unidos e Europa, comparando que o mesmo não aconteceu no Brasil. O PT também disse que durante a crise, Dilma ampliou os programas sociais.

O horário eleitoral do PT tentou mostrar uma Dilma mais humana, feminina, com vínculos familiares fortes e realizando tarefas cotidianas, como ler, cuidar do jardim e cozinhar. Também apresentou uma Dilma preocupada com a população, principalmente os mais pobres, além da Dilma que executa projetos e obras de infra-estrutura.

Lula

O PT finalizou o programa com Lula homenageando Eduardo Campos. Com ar emocionado, o ex-presidente disse que tinha uma relação de "pai e filho" com o ex-governador. Além de falar que "sua luta sempre foi nossa" e de também citar a famosa frase de Campos, sugerindo que o povo deve incorporar esse lema de "não desistir do Brasil".

