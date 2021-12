Candidatos têm até terça para apresentar contas ao TRE

Todos os candidatos que concorreram às eleições em 2014, têm até terça-feira, 4, para apresentarem a prestação de contas final à Justiça Eleitoral. O prazo também engloba os comitês financeiros e os diretórios partidários estaduais e municipais. É preciso discriminar os recursos em dinheiro arrecadados, ou estimado, para o financiamento da campanha eleitoral e os gastos realizados. Os candidatos que renunciaram, foram substituídos ou tiveram seus registros de candidatura indeferidos também precisam prestar contas.

As prestações de contas finais devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral pela internet, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Além do envio eletrônico, deverá ser impresso o 'Extrato da Prestação de Contas' gerado pelo sistema. O extrato deverá ser protocolado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), juntamente com todos os documentos previstos no art. 40 da Resolução nº 23.406/2014, do Tribunal Superior Eleitoral. Deverá conter obrigatoriamente as assinaturas do prestador de contas e do seu administrador financeiro, caso haja, bem como as assinaturas do advogado e do contador.

Os dados das contas eleitorais finais são disponibilizados imediatamente a partir da recepção no protocolo do Tribunal e podem ser acessados pelo público em geral na internet.

A ausência da prestação de contas eleitoral final impede a diplomação dos candidatos e implica em restrição para emissão de certidão de quitação eleitoral.

