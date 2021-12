Candidatos sobem tom no primeiro debate

O enfrentamento político promete pautar o segundo turno das eleições em Salvador. No primeiro embate realizado nesta etapa do processo eleitoral e dirigido à classe empresarial baiana, os candidatos do DEM, ACM Neto, e do PT, Nelson Pelegrino, abordaram temas como "mensalão", "chantagem", "grampos (escutas telefônicas ilegais)" e "apadrinhamento partidário", que deram suporte à troca de críticas e acusações. Promovido pelo jornal Tribuna da Bahia, o debate foi realizado na manhã desta quarta-feira, 17, na Associação Comercial da Bahia, com mediação da radialista Dina Rachid.

A redução do número de candidatos favoreceu o confronto direto e equilibrou os debates, já que no 1º turno o democrata acabou por enfrentar potenciais aliados do petista, como confirma, agora, o apoio declarado a Pelegrino pelo radialista Mário Kertész (PMDB) e pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB), 3º e 4º lugares na disputa, e Rogério da Luz (PRTB).

Neto voltou a fazer críticas ao governo Wagner e a minimizar a importância do alinhamento partidário com os governos estadual e federal, um dos principais argumentos da candidatura petista .

O candidato do PT usou os números para reforçar a tese do alinhamento, ressaltando o volume de recursos destinados a investimentos no Centro Histórico e na Via Portuária, além da sua "capacidade de atrair mais recursos do governo federal."

Alinhamento - "No 1º turno, eram quatro contra um. Foi desigual", afirmou o democrata, que insistiu, em várias oportunidades, usar como bordão a pergunta "Por que não fez?", sempre que o adversário ressaltava a vantagem de estar alinhado ao governo federal. Com a pergunta, Neto questionou obras e investimentos que deixaram de ser feitos em Salvador durante o governo Wagner, embora Pelegrino garanta que alguns deles têm recursos garantidos.

Neto arriscou se dirigir diretamente à plateia. "Estão satisfeitos com a segurança, a educação, a falta de obras estruturantes, a saúde?, questionou. Em seguida, perguntou a Pelegrino se os governos estadual e federal vão perseguir Salvador. Pelegrino ressaltou a falta de sintonia de Neto com os governos estadual e federal dando como exemplo o discurso do democrata, que não poupou críticas à "falta de iniciativa" de Wagner na disputa de verbas para a Bahia. Pelegrino ressaltou ainda o estilo de governo petista. "A Bahia tinha dono. Hoje tem liberdade, sem mandonismo, sem grampos ilegais", disse.

Após questionar números do governo apresentados por Neto, o petista ressaltou a importância de estar sintonizado com o governo federal na hora de disputar orçamento para a Bahia. "Tenho experiência administrativa e tenho time e equipe para pautar os governos federal e estadual", observou.

O petista fez ainda críticas ao prefeito João Henrique Carneiro (PP). "Esta gestão não tem legalidade para absolutamente nada", afirmou, sugerindo a fiscalização atenta do final do governo municipal. "No meu governo, o ambiente democrático pode melhorar a capacidade de desempenho administrativo e financeiro da cidade", disse.

Crítica ao prefeito - Como ocorreu no 1º turno, o prefeito de Salvador, João Henrique (PP) foi responsabilizado por mazelas e desmandos em Salvador, mas as equipes políticas dos candidatos não estiveram a salvo: houve críticas à participação da vice na chapa de Pelegrino, Olívia Santana (PCdoB), no primeiro governo de João Henrique, acusações de uso da máquina municipal pelo atual secretário de Educação, João Carlos Bacelar (PTN), e referências ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, César Borges (PR), Otto Alencar (PSD) e ao ex-governador Paulo Souto (DEM), cujo desempenho no governo da Bahia, citado por Neto, foi aplaudido por empresários.

Mensalão - Pelegrino lembrou que o mensalão teve origem em Minas Gerais, envolvendo políticos do DEM. "A diferença é que os quadros do DEM envolvidos no escândalo foram expulsos. Mas o PT celebra com integrantes do partido que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal", disse Neto, citando João Paulo Cunha, José Dirceu e José Genoíno. "Dirceu era amigo do avô dele", rebateu o petista, aludindo à aproximação política do ex-ministro com o falecido senador ACM.

Pelegrino reagiu às provocações do democrata, lembrando episódios como o "escândalo do leite" e o "mensalão" do DEM. "Espero um debate sério, de alto nível", disse ao final. "Sem recursos, muitas soluções técnicas ficam no discurso", assinalou o petista, sobre o desempenho do candidato adversário.

Neto criticou a "complacência" do PT com militantes condenados no julgamento do "mensalão", o governo "fatiado" de Wagner, devido ao "toma lá dá cá" com partidos que lhe dão sustentação, a greve dos professores do Estado, a "chantagem" do alinhamento político e, sobretudo, o governo estadual. Nelson Pelegrino e ACM Neto vão participar de mais quatro debates até 28, dia da eleição.

