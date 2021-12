Candidatos querem educação em tempo integral na cidade

Série 3/5 - A TARDE traz neste domingo, 19, a terceira matéria mostrando as medidas que os prefeituráveis pretendem adotar em relação aos principais problemas da capital baiana

Embora as escolas municipais de Salvador tenham ultrapassado a meta prevista pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 3,6, atingindo a nota 4,0 - o que não quer dizer, contudo, que as unidades tenham uma educação de excelência -, todos os candidatos ao Palácio Thomé de Souza têm a mesma proposta para melhorar a qualidade do ensino na cidade: a educação em tempo integral, criada na década de 60 pelo mestre Anísio Teixeira.

O resultado do Ideb, que calcula a taxa de aprovação, reprovação e abandono, revelou que as unidades que adotaram este modelo obtiveram notas maiores em relação àquelas que não implementaram. Atualmente, em Salvador, mais de 100 unidades trabalham com o tempo integral, como a Padre Hugo Meregali e Adauto Pereira de Souza.

Localizados na Estrada Velha, os colégios obtiveram, respectivamente, 4,14 e 4,43 no Ideb. O índice é bem superior, por exemplo, ao da Escola Fazenda Coutos (1,7), que funciona por turnos e teve o pior resultado no ranking municipal.

Pelo modelo que se tornou referência nacional, em vez de estar nas ruas, os estudantes permanecem dentro do ambiente escolar no turno oposto ao das aulas de conteúdo, desenvolvendo atividades artísticas e esportivas.

Para atingir um nível melhor de ensino, seria preciso que o prefeito eleito implementasse o tempo integral em toda a rede até o final do mandato, em 2016, segundo o diretor da APLB, Rui Oliveira.

Para alcançar esta meta, contudo, é preciso mais investimento. Em 2011, a prefeitura destinou R$ 683 milhões - 25,31% do previsto na Constituição - e mais R$ 86 mi do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O dinheiro foi aplicado na recuperação e construção de unidades, fardamento, merenda, programas, reajuste de professores e incentivo à qualificação.

O modelo criado por Anísio Teixeira surge ainda como uma alternativa para dirimir problemas que ultrapassam os "muros da escola", entendendo a educação de uma forma mais ampla, articulando-a com as áreas de assistência social, saúde e segurança. "Não podemos separar a educação de todo o resto, porque, se for assim, não teremos bons resultados", afirma Rui Oliveira. Professores, coordenadores e diretores entrevistados pela reportagem têm diversas queixas específicas, mas todos têm uma visão unânime sobre a necessidade de não desvincular o problema social do educacional como meta para a próxima administração. Assim, não basta que o gestor garanta professores preparados e uma estrutura digna se a realidade social não é favorável. "As crianças são desassistidas. Desviamos o foco do conteúdo para ensinar valores. São problemas socioeconômicos que interferem radicalmente", analisa o educador Eduardo Massa.

Um exemplo de como o contexto influencia na resposta dos alunos é o da Escola Fazenda Coutos. Localizado em um local violento, o colégio registra, por dia, 9 brigas entre alunos, segundo a coordenadora Rita Sacramento. O ambiente hostil no qual vivem os mais de mil jovens acaba interferindo nas notas, cuja média em matérias como português e matemática é de 3,8. Outras 30 escolas de Salvador também vivem em um cenário de violência e pobreza, o que, segundo educadores, é um desafio a ser superado.



