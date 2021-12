Candidatos participam da festa do 7 de Setembro

O tradicional Grito dos Excluídos, manifestação popular que acontece anualmente no dia da Independência do Brasil, este ano terá como foco principal o protesto contra o governo de Michel Temer (PMDB) e vai contar com a presença dos candidatos a prefeito de Salvador Alice Portugal (PCdoB), Fábio Nogueira (PSOL) e Pastor Sargento Isidório (PDT).

Com o tema Este sistema é insuportável: exclui, degrada e mata!, o evento, que acontece nesta quarta-feira, 7, tem concentração marcada para as 9h no Campo Grande, com a participação de movimentos sociais e populares, e deve começar por volta das 10h.

O Campo Grande será palco também do encontro entre o prefeito ACM Neto (DEM) e o governador Rui Costa (PT), as duas principais lideranças políticas do estado, durante o desfile cívico-militar da Independência do Brasil, que começa por volta das 9h e comemora os 194 anos da Independência do Brasil.

Em eventos e entrevistas coletivas, Rui (que apoia três candidatos à prefeitura de Salvador) e Neto têm acirrado o debate político e trocado críticas. Eles estarão no mesmo palanque nesta quarta para o desfile, coordenado pela Marinha e presidido pelo governador. Além de Alice e Isidório, Cláudio Silva (PP) é o outro candidato que integra a base de Rui.

Para abrir o evento, às 8h45, as bandeiras da Bahia e de Salvador serão hasteadas por Rui e Neto, respectivamente, enquanto o comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, vai hastear a bandeira do Brasil. Eles devem conceder entrevista coletiva à imprensa antes do início do desfile.

Os candidatos a prefeito de Salvador Cláudio Silva e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) também participam das comemorações ao Dia da Independência e vão acompanhar o evento. O desfile contará com um efetivo de cerca de 5.200 pessoas, sendo 3.400 militares e 1.800 civis.

Motoristas que circulam pela região devem ficar atentos às restrições no trânsito.

Grito

Faixas e cartazes com a frase "fora Temer" devem dominar o Grito dos Excluídos, que começou há 22 anos como forma de protestar contra a exclusão social. Os organizadores consideram o governo de Michel Temer ilegítimo e dizem que as conquistas sociais dos últimos 13 anos de gestões petistas estão ameaçadas.

Frente Povo sem Medo, centrais sindicais, movimentos sociais e populares que se posicionam contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vão participar da mobilização. Partidos como PSOL, PT e PCdoB devem ter representantes no Grito. A candidata a prefeita de Salvador Alice Portugal (PCdoB) irá participar da manifestação.

"Somente num cenário de um governo que não tem legitimidade, que não foi eleito pelo voto popular, é que isso acontece. Governar sem responsabilidade com as pessoas, com o social, só para o mercado financeiro. Repudiamos esse governo e não o reconhecemos", disse Cedro Silva, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

adblock ativo