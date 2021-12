Candidatos não dão conta de todas as demandas dos internautas no Twitter

A possibilidade de interação direta entre candidatos e eleitores através da rede de microblogs Twitter foi o grande destaque das campanhas online nestas eleições. Mas, apesar da ampla valorização da ferramenta, uma simulação realizada pela reportagem do A TARDE On Line, entre os dias 21 e 23 de setembro, demonstra que os principais concorrentes ao Governo da Bahia e à Presidência da República não estão muito atentos às demandas dos internautas. A partir de um perfil criado para o teste no Twitter (@deolhonaeleicao), foram propostas perguntas aos candidatos ao Governo da Bahia e Presidência da República, para que a reportagem pudesse medir o tempo de resposta dos aspirantes aos principais cargos públicos do Estado e País aos questionamentos do seu eleitorado.



A pergunta postada para os candidatos ao governo foi: “@bassuma, @jaqueswagner, @geddel, @marcospsol e @paulosouto25: como a interação com eleitores via Twitter contribuiu para campanha dos srs?”. A mesma pergunta foi feita aos presidenciáveis nos perfis oficiais da campanha: @dilmabr, @joseserra_, @pliniodearruda e @silva_marina.



O único candidato, entre os governadoráveis, que respondeu ao teste num tempo menor que 12 horas foi Marcos Mendes (PSOL). No seu microblog, ele postou: @deolhonaeleiçao, “Contribuiu muito. A interação direta com o cidadão, o feedback das críticas em tempo real e a resposta às perguntas”.



Após 48 horas da postagem das perguntas, os demais candidatos ao governo baiano e nenhum à presidência havia respondido ao chamado. Nova tentativa foi feita, com a republicação da pergunta para os dois grupos. Depois de contato da reportagem com a sua assessoria de imprensa, o candidato ao governo pelo PV, Luiz Bassuma, enviou sua resposta: “É fundamental e ajudou muito para acrescentar algumas ideias no nosso Programa de Governo. Estou mais próximo do eleitor”.



Embora tenham publicado mensagens em suas páginas, inclusive interagindo com outros usuários da rede no decorrer do período do teste, os demais candidatos baianos, Jaques Wagner (PT), Geddel Vieira Lima (PMDB) e Paulo Souto (DEM), não haviam retornado ao questionamento do “eleitor” criado pela reportagem até o fechamento da matéria. No âmbito da disputa presidencial, Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda (PSOL) também ignoraram o contato.





Mitos - “Há uma ilusão de que a interação é intensa, mas ela é muito menor do que a gente imagina”, comenta o cientista político Valeriano Mendes, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na análise do professor, a procura dos internautas é maior do que a capacidade de retorno dos candidatos e de suas equipes: “Geralmente é uma resposta a uma demanda do próprio candidato. Os assessores criam a própria agenda de postagens, não é totalmente livre”, pontua.



“Claro que o quente é a relação pessoal entre os usuários, mas além de os políticos terem uma agenda muito apertada e difícil de conciliar, há sempre o risco de dizerem coisas que tragam complicações”, avalia Mendes.



Para o professor, o Twitter ainda funciona muito mais como uma ferramenta de divulgação do que de interação. “É uma comunicação curta, boa para mandar mensagens do que está acontecendo, como uma ferramenta operacional para o dia a dia da campanha”, exemplifica. Além disso, a rede de microblogs não seria um ambiente propício para o debate profundo de ideias, presente de forma mais efetiva nos sites e blogs oficiais, devido ao espaço para postagem de textos (apenas 140 caracteres).



As características do Twitter tornam a ferramenta propícia para a organização da militância e dos simpatizantes em torno das propostas e ações dos candidatos, opina o cientista político. “O Twitter é perfeito para isso, porque torna possível uma comunicação rápida e com todo mundo ao mesmo tempo, servindo para orientar a militância”, destaca.



Justificativas - O ritmo intenso da reta final da campanha foi a principal justificativa apresentada pelas assessorias de comunicação dos aspirantes ao Governo da Bahia para não atenderem à demanda do “eleitor” virtual.



“É bom sempre lembrar que o governador ainda é governador, então o tempo é ainda mais reduzido”, argumenta Urbano Sampaio, coordenador da equipe web da campanha de Jaques Wagner (PT), após ser informado pela reportagem do teste realizado pelo twitter. De acordo com Sampaio, o governador utiliza mais o Twitter para divulgar e comentar compromissos de campanha, como carreatas e caminhadas. “Ele tem interesse pela ferramenta, mas ainda não tem toda habilidade, principalmente com o celular”, admitiu.



O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, grande estrela das campanhas online, por exemplo, também já confessou ser “desajeitado” para utilizar a rede de microblogs, apesar de ter inovado na disputa presidencial de 2008 twittando através de seu BlackBerry.



Segundo a assessoria de Paulo Souto, “o candidato não tem condições de responder todas as menções (nome das postagens diretas do twitter) e por isso, se concentra nas DMs (Direct Messages, ou seja, mensagens diretas postadas para que apenas o candidato possa ler).



Por meio também da sua assessoria de comunicação, o candidato Geddel Vieira Lima afirmou que “sempre responde a todas as perguntas”. Ainda de acordo com a assessoria, quando o próprio candidato, que faz questão de twittar ele mesmo, não vê uma demanda de internauta, a equipe sinaliza. “Nesse dia deve ter havido uma certa demanda e a pergunta ficou jogada mais para baixo na página”, justificou Virgínia Paschoal, coordenadora das ações na internet da campanha do peemedebista.



As assessorias dos presidenciáveis deram respostas semelhantes e afirmaram também que a demanda dos candidatos se intensificou bastante nessa reta final da campanha eleitoral, daí a impossibilidade dos aspirantes ao Palácio do Planalto responder perguntas especificas de cada eleitor/internauta.



Desempenho nas redes - Apesar de ter sido o último a lançar perfil oficial na rede de microblogs e encerrar a campanha com o menor número de tweets (nome dado aos textos postados no Twitter pelo usuário) em relação a todos os adversários, Jaques Wagner conseguiu ultrapassar Luiz Bassuma e Paulo Souto no número de seguidores, mantendo-se atrás apenas de Geddel Vieira Lima. O peemedebista possuía cerca de 2 mil seguidores a mais do que o governador no início da campanha, diferença que no mês de setembro reduziu-se para cerca de 300 internautas.



“O governador é de um partido que tem um padrão de militância mais forte. Claro que também é efeito da liderança eleitoral”, pondera o cientista político Valeriano Mendes. O cientista político ressalta ainda que o potencial das mídias sociais ainda precisa ser melhor explorado. “Há uma ilusão de que essas mídias vão instaurar um novo tipo de cidadania, mas por enquanto vemos que elas apenas reforçam padrões já existentes”, conclui.

