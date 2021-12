Candidatos investem na personalização do apoio de eleitor

O potencial das redes sociais tem recebido atenção especial nas estratégias de comunicação das campanhas eleitorais. Além de perfis em Facebook, Twitter e Instagram outros recursos para atrair o eleitor estão sendo utilizados.

A campanha de Paulo Souto ao governo da Bahia, por exemplo, lançou hoje, sexta-feira, 8, um "abraçometro". Trata-se de um contador de abraços online. O mote da campanha é "#AbraceABahia", mas na verdade o incentivo é para a disseminação de imagens de eleitores com o candidato.

A assessoria de comunicação da campanha de Paulo Souto afirma que a iniciativa foi inspirada na recepção ao candidato em visitas a cidades do interior do Estado. Souto aponta a iniciativa como uma forma de apoio ao que tem defendido. "É uma medida do quanto os baianos desejam mudanças e acreditam em dias melhores. Por isso resolvemos criar esse movimento para colecionar na internet todo o carinho e confiança da Bahia em nossa chapa e em nossas propostas", afirma Souto.

Para participar é necessário acessar o hotsite da campanha e enviar fotos vídeos e até textos de apoio ao candidato. Até às 17h30 o contador indicava 153 "abraços".

A campanha de um dos concorrentes de Souto, Rui Costa (PT), também aposta em incentivo para que o eleitor personalize o seu apoio. Uma das ferramentas é a #Missãododia. Ela oferece aos simpatizantes baixar o design para a "capa do Face"- na verdade o painel que acompanha o perfil no Facebook, -com uma ilustração de Rui, Dilma e Otto Alencar, candidato ao senado na chapa.

Rui Costa também apostou nos "gifs", que são desenhos em sequência. Nesse caso, um boneco do candidato faz o passo o passo do seu jingle.

As plataformas online dos outros candidatos ao governo estadual- Lídice da Mata, Da Luz, Renata Mallet e Marcos Mendes- ainda não investiram em ferramentas de apoio personalizada.

Presidenciáveis

Na corrida para a presidência, a campanha de Dilma Rousseff (PT), é a que tem explorado as iniciativas de personalização do apoio do eleitor. O site oficial da candidata, além da publicação de selfies- os famosos auo-retratos- ao lado dela e que já são chamados pela militância de "rousselfies" também oferece a posssibilidade do envio de vídeos com os eleitores cantando o jingle da campanha. Nos primeiros disponibilizados, um grupo de meninas do Rio Grande do Norte e um eleitor do Tocatins entoam a canção da candidata.

Já o site oficial do candidato do PSDB, Aécio Neves, ainda não oferece campanhas de apoios personalizados, assim como o de Eduardo Campos, do PSB. Dilma, Aécio e Eduardo Campos são até agora os candidatos com maior índice de votos nas pesquisas de opinião dentre os que disputam a Presidência da República.



