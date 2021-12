Candidatos focam Sudeste na reta final da campanha

São Paulo - Na reta final da campanha presidencial, tanto a candidata Dilma Rousseff (PT) quanto o presidenciável José Serra (PSDB) vão concentrar os esforços na Região Sudeste.



O motivo é claro: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios eleitorais do país, reúnem 41,5 cento dos votos do país.



"Os Estados do Sudeste são prioritários, sem esquecer os demais", disse à Reuters um integrante da campanha dilmista. A ideia também é explorar ainda mais a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado da candidata.



Dilma, que nesta sexta-feira participa de comício com Lula em Minas Gerais, repete a parceria com o presidente na Grande São Paulo no sábado, em uma carreata na cidade de Carapicuíba.

Serra também retorna ao Rio de Janeiro no domingo, desta vez para caminhada junto ao candidato a vice, Indio da Costa (DEM-RJ), na orla da praia de Copacabana. No sábado, ele deverá estar em Araraquara, no interior do Estado de São Paulo.



Para a campanha tucana, o esforço na Região Sudeste deve ser intenso. Isso porque Serra ganhou de Dilma no primeiro turno, nesta região, apenas no Estado de São Paulo, onde teve 40,66 por cento ante 37,31 por cento de Dilma.



O caso mais preocupante para o tucano é o Rio de Janeiro, onde Serra ficou em terceiro lugar com 22,53 por cento e Dilma conquistou a liderança com 43,76 por cento da preferência, enquanto a ex-presidenciável Marina Silva (PV) ficou com 31,52 por cento. Em Minas Gerais, o placar foi favorável a Dilma com 46,98 por cento e 30,76 por cento para Serra.

