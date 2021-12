Candidatos ferem lei e instalam placas em locais proibidos

Placas de propaganda política soltas no meio da via, em curvas ou obstruindo entradas e saídas de pistas. Essas são situações proibidas pela legislação eleitoral, já que podem afetar o trânsito e os pedestres, mas são comumente encontradas nas ruas de Salvador.

Todos os dias desde o início da campanha, o comerciante José Alfredo Espiridião se depara com uma publicidade de um candidato no meio do seu trajeto para levar o filho para escola. De acordo com ele, a placa fica na saída de uma pista no Vale do Nazaré, impedindo que ele veja o momento certo de entrar em outra via que tem tráfego intenso.

"Não olhar e ver os carros descendo. É um absurdo. Se causar um acidente, quem vai pagar o prejuízo?", questiona. De acordo ele, esse não é o único local em que as publicidades eleitorais interferem na visibilidade. "Na avenida ACM também tem uma placa assim. São muitos lugares, que atrapalham totalmente a visão do motorista", reclama.

José Alfredo conta que chegou a falar com o funcionário que instala a propaganda do Vale do Nazaré, mas no dia seguinte a placa voltou a ser instalada obstruindo a visibilidade.

A reportagem de A TARDE percorreu as principais vias de Salvador e encontrou publicidades interferindo no fluxo de veículos e pedestres, como é vetado por lei. É o caso das propagandas instaladas diariamente na entrada do primeiro viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB), sentido aeroporto ou em curvas no Vale do Ogunjá; das placas caídas no meio da pista na avenida Paralela ou no Vale do Nazaré.

O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Jaime Barreiros, reconhece que há irregularidades e diz que o órgão tenta coibir essas situações por meio de blitzes, mas que não é possível fiscalizar toda cidade. "Não dá para retirar tudo. Além disso, o abuso do poder econômico é muito grande e a placa é relativamente barata, então vale a pena burlar (a fiscalização). É como enxurgar gelo", diz Barreiros.

De acordo com ele, desde o início da campanha eleitoral, foram apreendidas cinco mil placas apenas em Salvador. Caso seja confirmada a infração, o candidato pode pagar multa que varia entre R$ 2 mil e R$ 8 mil.

Além dos candidatos que desrespeitam as regras, Barreiros diz que a legislação deixa brechas. Isso porque é proibido instalar placas em jardins e em locais que oferecem risco ao pedestre e tráfego, "mas a legislação não diz que cuidados devem ser tomados para evitar esse risco", explica Barreiros. Com isso, cada caso deve ser analisado pelo juiz eleitoral, que vai avaliar se há infração.

Barreiros diz que as irregularidades podem ser denunciados pela população por meio do site do TRE, na seção da Ouvidoria.

