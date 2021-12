Candidatos fazem campanha no Grito dos Excluídos

Em ano eleitoral, os candidatos à deputado estadual aproveitaram o 20º Grito dos Excluídos, neste domingo, 7, para fazer campanha. Eles cumprimentaram os eleitores e distribuíram sorrisos. Militantes também ajudam na busca por votos. O evento é uma ação nacional, que é organizado por movimentos sociais e pastorais católicas.

Além dos políticos, o Grito dos Excluídos em Salvador contou com a participação de cerca de 20 entidades com diversos pleitos. O tema deste ano é "Ocupar ruas e praças por liberdade e direitos", lembrando as manifestações ocorridas em junho de 2013. O Movimento Passe Livre (MPL), que organizou os protestos do ano passado, marcou presença no desfile deste domingo.

Além de melhorias no transporte público, as bandeiras de protestos pediam moradia para todos, unificação do piso nacional para a categoria de vigilantes e o fim da violência contra a juventude negra, entre outras reivindicações.

Grupos percussivos ajudam a manter a animação durante o desfile, que conta com a participação de famílias e muitas crianças.



<GALERIA ID=19477/>

<GALERIA ID=19475/>

adblock ativo