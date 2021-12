Candidatos exibem programas e propostas parecidas na TV

O primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita na televisão, para o segundo turno das eleições municipais em Salvador, mostrou que os marqueteiros dos programas dos candidatos ao Palácio Thomé de Souza, ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT), apostaram na mesma fórmula para tentar cativar o eleitorado. A começar pela abertura, na qual foram exibidas mensagens ao dia dos professores, seguida por declarações de políticos reiterando apoio aos candidatos, intercaladas por imagens dos prefeituráveis beijando e abraçando os eleitores na ruas. A trilha sonora das propagandas também foram usadas de forma criar empatia com o eleitor que assistia aos programas.

Agora com 10 minutos para cada candidato, a propaganda começou com o programa de Nelson Pelegrino. As primeiras imagens, após a exibição de professores comemorando o piso salarial pago há seis anos - uma tentativa de acabar com o desgaste do PT em relação à greve dos professores estaduais, que durou 115 dias - , exibiam a história de vida do petista. A imagem do candidato de Jaques Wagner, carregando a bandeira do partido, foi exibida acompanhada da narração de um texto que destacou o seu "compromisso com a verdade, capacidade de liderança, experiência e o apoio de deputados, ministros, além da parceria com a presidente Dilma Rousseff".

O programa de ACM Neto também foi iniciado com a imagem de uma professora, destacando, por outro lado, a decepção da categoria com Wagner devido aos mais de 100 dias de greve. Na sequencia, foram mostradas imagens de Neto carregado pelo povo comemorando a passagem ao segundo turno, no último dia 7, com a maior quantidade de votos. No primeiro turno, ACM Neto teve 40,16 % dos votos (518.976, em números absolutos), enquanto Pelegrino teve 39,73 %, o que correspondeu a 513.350 votos.

Nos pronuciamentos individuais, Pelegrino, em estúdio, agradeceu aos votos dos eleitores que o levaram ao segundo turno, e mais uma vez reforçou o discurso do alinhamento. "Serei um prefeito parceiro de Dilma e Wagner, vamos trabalhar juntos". Neto, por sua vez, voltou a falar do "discurso do medo" do PT e afirmou que, ao ser mais votado, o "povo mostrou que é livre e sabe escolher". Os dois repetiram basicamante a mesma coisa ao afirmar que possuem os melhores projetos para a cidade.

Propostas, que, pelos programas, não apresentam tantas diferenças assim. Neto prometeu prefeituras nos bairros, multicentros de saúde, mais creches, centro de educação integral, melhorias para o trânsito, bilhete único, secretaria de ordem pública e ampliação do Bolsa Família. Pelegrino, por sua vez, prometeu obras do trânsito, bilhete único, nova orla, 1.387 creches, cadastro de 20 mil novos beneficiados no Bolsa Família.

Apoios - Com a articulação dos apoios no segundo turno, ambos mostraram no primeiro dia o resultado das alianças. Mário Kertész, que se desfilou do PMDB e foi o terceiro mais votado no primeiro turno, e Márcio Marinho colocaram a cara na TV para defender a candidatura do petista. Os dois, com discurso baseado no alinhamento, reafirmaram que o deputado federal é a "melhor opção" para a cidade. A presidente Dilma Rousseff também apareceu no programa com a intenção de reforçar o discurso do alinhamento, e elogiar a trajetória do seu candidato como parlamentar. "É um dos deputados mais atuantes e não tenho dúvida, será um dos melhores prefeitos que Salvador já teve. Pelegrino vai mudar Salvador". A declaração da presidente foi seguida pela reinserção de Lula, no comício que fez no primeiro turno em Salvador, pedindo votos para o petista.

No programa de Pelegrino, os pronunciamentos dos apoiadores também foram intercalados com inserções de imagens que comparavam a Bahia da gestão anterior, dos carlistas, em preto e branco, com as cenas do governo petista atual, com cenas coloridas.

Os apoiadores de ACM Neto, que contou com a adesão do PMDB e do vice na chapa de Mário Kertész no primeiro turno, Nestor Neto, também apareceram no programa reforçando a campanha do democrata. O PMDB é o partido do vice-presidente Michel Temer e em reportagem recente, Neto disse acreditar que o vice-presidente será um apoio junto ao governo Dilma, além de afirmar que irá dialogar com os governos estadual e federal pelo bem da cidade, caso seja eleito.

No plano nacional, Pelegrino recorreu justamente à presidente Dilma e o ex-presidente Lula como aliados. Os parlamentares destacaram a trajetória do candidato baiano marcada pelo "brilhantismo, coragem e pelo combate à corrupção". Enquanto ACM Neto recorreu a José Agripino, senador e presidente nacional do Democratas, e também ao senador Álvaro Dias, que relembrou a atuação de Neto em casos de corrupção, citando, especialmente o mensalão, para alfinetar os petistas.

Ataques - Os dois programas também dedicaram espaço para atacar o respectivo adversário. O do PT mostrou Neto e Geddel Vieira Lima no palanque de João Henrique, enquanto o Democratas citou o mensalão, "o discurso do medo do PT", além da greve dos professores estaduais.

adblock ativo