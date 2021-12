Candidatos duelam no Twitter; rede saiu do ar durante debate

O Twitter ficou fora do ar no fim da noite dessa sexta-feira, 24, ainda durante o debate entre Aécio Neves e Dilma Rousseff na Rede Globo. Na página inicial da rede social, um banner com a mensagem "algo está tecnicamente errado" irritou os internautas.

No Facebook, usuários brasileiros fizeram brincadeiras e piadas com os problemas do concorrente. Alguns posts diziam que nem mesmo o Twitter "aguentou o debate". O Twitter até a manhã deste sábado, 25, não havia se pronunciado sobre o problema.

Trending topics

A disputa para a presidência da República segue acirrada na internet, assim como foi na televisão, rádio e debates. Até às 9h50 deste sábado, 25, o trending topics do Twitter apontava os termos #SomosTodosDIlma e #Aecio45PeloBrasil com os mais citados na ferramenta, no País e na Bahia.

O tópico #SomosTodosDIlma estava em primeiro lugar e #Aecio45PeloBrasil em terceiro. A lista de mais citados em Salvador incluía também #DebateNaGlobo, Bonner e Aécio.

adblock ativo