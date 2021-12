Candidatos divulgam falsos apoios e partem para "vale tudo eleitoral"

A poucos dias da eleição que decidirá entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) para sucessor do presidente Lula, a sensação que o eleitor tem é que os candidatos estão disputando uma partida de vale tudo.



Além dos boatos eletrônicos e da panfletagem eleitoral, no afã de conquistar o voto dos indecisos, PT e PSDB têm divulgado listas de apoiadores ilustres, como Chico Buarque e Hector Babenco. Entretanto, nem todos os nomes presentes nas listas são verdadeiros, uma prova de que, em se tratando de angariar votos, todos os artifícios estão sendo utilizados.



Quem aproveitou o espaço conquistado na internet para protestar contra o “vale tudo eleitoral” foi a senadora Marina Silva (PV). Marina, que decidiu não apoiar nem Dilma nem Serra no segundo turno, divulgou nota na quarta-feira, 27, em seu site, denunciando “iniciativas fraudulentas” do PSDB.



Segundo ela, o partido teria divulgado um e-mail falso (marina@pv.gov.br) e publicado um post no blog "Eu Vou de Serra 45" com distorcidas declarações dadas por ela no primeiro turno.

É uma pena que a falta de crítica e de compromisso com a verdade esteja sendo a principal marca dos dois lados desta campanha presidencial. Um desrespeito ao eleitor brasileiro.



Opinião pública - O especialista em marketing político e professor da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Adolpho Queiroz, classifica a atitude de divulgar apoios inexistentes para vencer, como “apelação”. “Eu, particularmente, sou contrário a este tipo de prática porque, ao invés de ajudar na campanha, faz um desserviço à população. Um candidato pode até convencer um eleitor ingênuo com este artifício, mas terá muito mais trabalho para desmentir quando a verdade vier à tona”, analisa.



Adolpho Queiroz lembra que a adesão de intelectuais e artistas em campanhas eleitorais existe desde a Era Getúlio Vargas, quando o presidente, mesmo na ditadura, recebeu apoio de cartunistas e músicos. “Normalmente, são grupos que influenciam a opinião pública. Pessoas que deram grandes contribuições à sociedade, como um Chico Buarque ou um Caetano Veloso, que funcionam como avalistas. Quem gosta de determinado músico ou atleta, tende a se sentir representado por ele”, explica.



No entanto, na opinião do especialista, a grande maioria dos artistas e esportistas que apoiam alguma candidatura tende a cobrar pelo “serviço”. “Essas coisas nunca são gratuitas. Geralmente, apoio eleitoral é uma moeda de dois lados", completa, sugerindo que artistas se beneficiam de governos após esta tomada de posição.

