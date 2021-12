Candidatos declaram R$ 2,7 mi em bens

O patrimônio que os seis candidatos ao governo da Bahia declararam ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), ao fazerem o registro de suas candidaturas, chega à cifra de R$ 2.769.326, 96.

O candidato do DEM, Paulo Souto, é o único milionário do grupo, com bens que somam mais de R$ 1, 5 milhão. O menos abastado é o candidato do nanico PRTB, Da Luz, que diz ter apenas R$ 31,5 mil.

De 2010, quando disputou o governo pela terceira vez, até hoje, Souto viu seu patrimônio crescer mais de R$ 364,7 mil, aí incluídos um apartamento no bairro do Itaigara, em Salvador, mais de 10 fazendas em Canavieiras e Santa Luzia, participação em uma rádio e em empresa de consultoria.

Da Luz também teve o seu patrimônio ampliado, de R$ 27 mil em 2012, ano em que disputou a prefeitura da Salvador, para R$ 31,5 mil em 2014.

O candidato, que só tinha cotas em sua empresa de processamento de dados, agregou à sua declaração de bens uma caminhonete Mitsubish L 20, ano 2001.

Outros dois candidatos ao governo do Estado, segundo dados do TRE divulgado em seu site, também diminuíram os respectivos patrimônios: A senadora Lídice Mata (PSB) e o deputado federal Rui Costa, do PT.

Lídice tinha, em 2010, bens no valor de R$ 567.567,78.. Agora tem R$ 38.102,23 a menos, um apartamento na av. Princesa Isabel, um Chevrolet Traker Freeride 2013/14 e aplicações bancárias.

Rui Costa tinha um patrimônio de R$ 192.993,56, em 2010 e agora declarou ter R$ 189.544,79. A diminuição no valor dos bens ocorreu apesar de ter atualizado, em R$ 30 mil, o valor do apartamento, no bairro do Rio Vermelho, agora cotado a R$ 150 mil.

O patrimônio de Marcos Mendes (PSOL) cresceu de R$ 200 mil, em 2010, para R$ 315 mil: um apartamento no Imbuí e um Fiat Siena 2008/9. Renata Mallet (PST) declarou um apartamento financiado, no valor de R$ 170 mil.

Os afortunados

Mas é entre os candidatos a vice-governador e a senador que ocorre os maiores contrastes de patrimônio. Há três vices milionários - Eduardo Vasconcelos (PSB), Joaci Góes (PSDB) e João Leão (PP) - com posses que superam a R$ 1 milhão.

Os candidatos a senador não ficam atrás: Geddel Vieira Lima (PMDB) tem mais de R$ 5,9 milhões em bens. Eliana Calmon, acima de R$ 2,7 milhões, e Otto Alencar (PSD), mais de R$ 2, 4 milhões.

Os sem-patrimônio são o candidato a vice do PSTU, Carlos Nascimento, e ao Senado do PRTB, Idalba Marins.

Os candidato do PSOL, Ronaldo Santos (vice), e Hamilton Assis (Senado), declararam ter R$ 8,7 mil e R$ 53 mil em bens, respectivamente.

