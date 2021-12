Candidatos debatem saúde em "Seu voto faz o amanhã"

Críticas à situação da saúde no Estado marcaram o debate Meu voto faz o amanhã, promovido pelo Grupo A TARDE, segunda-feira, 9 de agosto, na Faculdades Integradas da Bahia (FIB). O debate foi polarizado entre o candidato a governador pelo PV, Luiz Bassuma, e o secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, que representou o governador Jaques Wagner (PT).



O candidato a governador pelo PSOL, Marcos Mendes, foi também responsável pelos principais ataques à atual gestão estadual, provocando sempre a resposta do secretárioJorgeSolla, quedestacou os investimentos no setor. “Nunca (antes) se chegou aos 12% previstos de investimento. Já alcançamos 14%”, afirmou Solla.



Críticas e reação - Os representantes dos candidatos Geddel Vieira Lima (PMDB), o ex-secretário municipal do Planejamento Antônio Brito, e de Paulo Souto (DEM), a médica sanitarista Sandra Brandão, seguiram uma linha mais propositiva, apresentando soluções que foram questionadas por Solla. “Não basta priorizar. São necessários recursos financeiros e técnicos”, lembrou o secretário, que ressaltou os avanços da gestão petista na área da saúde.



Solla, no entanto, terminou o evento sem contestar o número de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) apresentado pelo PV, que demonstrou ser, na Bahia, três vezes menor que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, assunto que foi estrategicamente explorado pelo adversário.



Ainda que não tenha inovado nas propostas para a área da saúde, tema do evento, Bassuma assumiu a postura crítica que não foi possível aos representantes dos candidatos Paulo Souto (DEM) e Jaques Wagner (PT) – que apresentaram proposições a uma plateia que conhece as deficiências da saúde na Bahia após 16 anos de governo carlista e quase quatro anos de gestão do PT –, nem de Geddel Vieira Lima PMDB), que assumiu o ônus dos resultados negativos na gestão municipal de saúde.



Aborto - Bassuma conseguiu participar do evento sem que fosse feita qualquer referência à sua recente participação no governo do PT, partido ao qual era filiado e do qual saiu por ser contra o aborto, medida que estava em discussão na legenda. Sentiu-se à vontade para se valer das declarações do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, sobre a corrupção na Agência Nacional da Saúde (Anvisa) para comprovar a tese de improbidade no governo do PT e prometer “fechar o ralo da corrupção”.



Mas Bassuma não saiu imune às cobranças da plateia, que questionou a política que pretende adotar para conter o alto índice de mortalidade materna na Bahia, resultado da prática ilegal de abortos. A legalização do aborto foi claramente defendida pelo candidato do PSOL como saída emergencial – mesmo indesejada – para reduzir o número de mortes.



De um modo geral, os representantes de partidos evitaram a discussão sobre a legalização do aborto, atribuindo ao Congresso Nacional a tarefa de dispor sobre o assunto.



Para o professor da FIB Jeidson Marques, especialista em saúde bucal, o evento é fundamental: “Os candidatos precisam convencer que estão preparados para promover o bem-estar do povo”.

