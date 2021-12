Candidatos debatem cultura na ALB

O primeiro encontro entre os seis candidatos ao governo da Bahia - que foi promovido pela Academia de Letras da Bahia, com transmissão ao vivo pela TVE - foi uma prévia do que deve ocorrer ao longo da campanha eleitoral. Apesar de restrito a uma área, a cultura, os candidatos aproveitaram para criticar as os programas e governos dos seus concorrentes.

Os três principais concorrentes Paulo Souto (DEM), Lídice da Mata (PSB) e Rui Costa (PT) curiosamente concordaram num ponto: o retorno do Instituto de Radiodifusão da Bahia (Irdeb) que mantém a TVE e a Rádio Educadora para a Secretaria da Cultura. O Irdeb foi transferido para a Secretaria de Comunicação no governo de Jaques Wagner.



A surpresa foi que até o petista Rui Costa seguiu nessa linha. Disse que admite discutir o retorno do Irdeb à Secult com os representantes do setor cultural do Estado. "Tenho compromisso com o diálogo", declarou.



Antes dele, tanto Souto como Lídice fizeram questão de prometer a mudança, caso sejam eleitos.



A organização do encontro engessou o evento propondo que os seis candidatos respondessem 20 questões sobre a área cultural em apenas 14 minutos cada um. A estratégia dos candidatos foi falar de um modo geral sobre o que pensam na área.



Orçamento



Um dos pontos mais citados foi a questão do orçamento para a cultura. A Academia de Letras da Bahia propôs que o governo estadual estabeleça 1,5% do orçamento como prevê uma lei federal (atualmente esse percentual na Bahia está em 0,6%). Souto, o primeiro a falar, não quis se comprometer no debate com os 1,5%, mas disse que chegaria a esse valor gradativamente ao longo do seu eventual governo. Lídice foi enfática. Prometeu cumprir 1,5% do orçamento para a cultura e com os recursos pretende, por exemplo, ampliar a rede de museus e bibliotecas do Estado.



O candidato Marcos Mendes do PSOL acha que consegue reservar 2% do orçamento para a área cultural e assinalou pretender democratizar ao máximo a acesso dos recursos para a população, com "transparência total" e desburocratização da política cultural, principalmente em relação aos editais para o financiamento de obras, cujo modelo atual condenou.



A candidata Renata Mallet (PSTU) alegou existir na Bahia um limite de acesso às verbas pelas camadas populares pois a cultura local seria voltada só para o interesse "dos ricos". Nesse aspecto identifica "racismo" na área pois os negros seriam discriminados pelas políticas atuais. Se for eleita pretende acabar com o Programa Fazcultura e as renúncias fiscais das empresas privadas que investem na cultura. Renata disse que no seu governo só o Estado vai patrocinar as obras artísticas e os trabalhadores decidirão qual a prioridade na aplicação dos recursos.



"Pra que serve?"



O candidato Rogério Da Luz (PRTB) resumiu todos os problemas da área e do governo na má gestão dos recursos. Citou que do orçamento de R$ 222 milhões do Estado para a cultura, este ano, somente R$ 19 milhões foram usados em investimentos. Acusou o governo atual de gastar muito com 32 secretarias que seriam usadas para financiar "os partidos que vivem "pendurados" para dividir o bolo". Provocativo, perguntou: "Para que serve secretarias como a Casa Civil e Relações Institucionais (ocupadas por Rui Costa)? Não serve pra nada".

adblock ativo