Candidatos correm para fechar contas da eleição

Finalizada a eleição municipal, os sete candidatos que disputaram a prefeitura de Salvador têm agora mais um desafio até o final deste mês: pagar as dívidas de campanha e fechar as contas. Dos sete postulantes, três têm dívidas e vão recorrer a jantares de adesão, doações de amigos e apoiadores da campanha, além do próprio fundo partidário para fecharem as contas e não ficarem inelegíveis.

No sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quatro candidatos apresentam um valor arrecadado maior do que as despesas contratadas na campanha. A exceção é Rogério Tadeu Da Luz (PRTB), que, segundos dados disponíveis no TSE, não arrecadou nem gastou nada na campanha. Os dados ainda estão sendo atualizados pelas coordenações de campanha dos candidatos.

De acordo com o TSE, a candidata Alice Portugal (PCdoB) tem ainda déficit de cerca de R$ 1,1 milhão, o maior entre todos os postulantes. Segundo Vicente Neto, que integra a coordenação de campanha da comunista, Alice ainda busca arrecadar recursos. "Vamos fazer jantares de adesão, buscar a contribuição de militantes. Vamos continuar com esforço de arrecadação", disse.

O candidato Cláudio Silva (PP), por sua vez, tem déficit de cerca de R$ 459,6 mil. Ele informou que se reuniu, na última quarta-feira, com os presidentes nacional e estadual do PP, Ciro Nogueira e João Leão, respectivamente, para tratar dos repasses do fundo partidário.

Além disso, está em contato também com apoiadores que manifestaram interesse em contribuir com sua campanha. "A greve dos bancários dificultou, e por isso algumas pessoas não fizeram a contribuição ainda, não conseguiram movimentar valores", disse Cláudio.

Apesar de o TSE apontar sobra de R$ 136,5 mil na campanha do candidato Pastor Sargento Isidório (PDT), ainda há dívidas que não foram atualizadas no sistema, conforme o presidente municipal do PDT, Aldo Queiroz. "Ainda estamos atualizando tudo. Vai ficar dívida para pagarmos", afirmou, destacando que esse déficit vai ser pago pelo partido. "Não vai ser um valor tão alto, porque nossa campanha foi bem barata".

Já Da Luz confirmou que não teve arrecadação nem gastos: "Não entrou nem saiu um real da minha conta".

Balanço aberto

O candidato que mais gastou foi o prefeito reeleito ACM Neto (DEM), com cerca de R$ 5,2 milhões, segundo o sistema do TSE. A arrecadação do democrata passou dos R$ 7,5 milhões, com "sobra" de aproximadamente 2,3 milhões. No entanto, de acordo com Sílvio Pinheiro, coordenador-geral de campanha de Neto, o balanço está sendo fechado e ainda não é possível saber se vai sobrar ou faltar dinheiro.

"Como não sabíamos se haveria segundo turno, ainda há nota em aberto, não temos uma definição clara", disse. Se sobrar, o dinheiro vai para o partido do prefeito e, se faltar, a dívida será paga pelo DEM.

