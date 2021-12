Candidatos colocam propaganda em lagoa na Paralela

Quem trafega pela avenida Paralela desde o último final de semana é surpreendido com placas de candidatos à eleição dentro da lagoa que fica na altura do condomínio Amazonas. A situação foi denunciada pela advogada Vanessa Bonin, que considerou esse tipo de publicidade "um absurdo" e disse ter ficado "indignada".

De acordo com a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), esse tipo de propaganda é irregular, apesar da legislação eleitoral não citar diretamente instalação de placas em lagoas. A resolução número 23.404 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza a colocação de material de campanha em vias públicas, mas proíbe publicidade em árvores e jardins localizados em áreas públicas, mesmo que não lhes cause dano.

A assessoria do TRE orienta que os eleitores denunciem casos de propaganda irregular nos 1º e 6º Cartórios Eleitorais, que funcionam na sede do Tribunal, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e no Ministério Público Eleitoral. É recomendado enviar, se possível, imagens que comprovem a denúncia.

