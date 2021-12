Candidatos colocam jingles na rua e dão a largada

"É melhor ser doido do que ladrão!", aposta o candidato à prefeitura de Salvador, Sargento Isidório (PDT), no jingle escrito e interpretado pelo próprio, embalado em uma marcha carnavalesca. Tido como amalucado, ele optou por assumir a pecha e alavancar votos por meio da peça musical.

Assim também fazem os outros postulantes ao Palácio Thomé de Souza, a partir desta terça-feira, 16, início da campanha eleitoral, cada um deles turbinando a imagem que quer vender ao eleitor por meio dos jingles. Estão liberados carros de som, caminhadas, carreatas, comícios e páginas na internet.

<AUDIO ID=1659509/>

Jingles aderentes ao candidato e que caiam no gosto do eleitor têm chances de serem convertidos em votos, dizem especialistas. Ritmo certo e a insistente martelada no nome e número dos postulantes são obrigatórios. "É 12, é 12, é 12, é 12.. é doido, é doido, é doido", ouve-se ao final do jingle de Isidório, antes do apoteótico "Glória a Deus, Salvador sairá vitoriosa". Doido assumido, ele também é evangélico.

Pagode

Todos os candidatos à Prefeitura de Salvador que disponibilizaram os jingles para A TARDE, optaram por peças musicais em ritmos populares, como o reggae, o axé forrozeado e, claro, o pagode, que é a marca dos jingles do candidato ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador que concorre à reeleição.

Em 2012, a parceria de Neto com Márcio Vítor, cantor da popular banda Psirico, caiu no gosto do povo e, de quebra, ajudou a capitalizar votos para ele, eleito em segundo turno. Quatro anos depois e popularidade em alta, agora, o jingle "É Neto outra vez", escrito por Ana Luísa Almeida e cantado pelo famoso pagodeiro Léo Santana (ex-banda Parangolé), que manteve a pegada de levar a quebradeira para as ruas.

A estratégia é a de dialogar com as camadas mais populares da cidade - na letra, as referências são o "gueto" e a "favela". "Esse é o cara", solta Léo, antes de cantar.

<AUDIO ID=1659505/>

"Botou pra lá, brocou / Chegou e resolveu / e trabalhou, suou, mudou, valeu! (...) Por isso é Neto, é Neto, é Neto, Neto outra vez!", exalta o cantor. Mais adiante, diz que "o povo cola com ele / segue com ele / fecha com ele / o gueto cola com ele, segue com ele / fecha com ele / favela cola com ele, segue com ele / fecha com ele / cidade cola com ele, segue com ele, fecha com ele".

Mãe e mulher

Na guerra dos jingles, os marqueteiros da candidata Alice Portugal (PCdoB) preferiram apostar no fortalecimento da imagem da mulher, mãe e guerreira, lembrando em alguns momentos a mesma estratégia usada nos jingles da campanha da presidente Dilma Rousseff (PT), tida nas peças musicais, em 2014, como "coração valente".

Para Alice, a voz suave do cantor Adelmo Casé foi escolhida para embalar uma canção de batida menos agressiva, num ritmo meio axé e forró. O jingle foi feito pela Sagaz Produtora.

<AUDIO ID=1659508/>

Não só isso, a ideia da letra foi também a de tentar nacionalizar a campanha, como pediu o ex-governador Jaques Wagner (PT) na convenção da comunista e, claro, dar uma provocada na gestão do atual prefeito, ACM Neto: "Por que onde eu moro / A vida é tão diferente? / E a cidade da felicidade / Não chega pra gente?". Ou ainda: "Pra golpista eu digo não / Pra Alice eu digo sim / Se faltar médico, eu digo não / Pra Alice eu digo sim / Se faltar creche, não, não, não".

