Candidatos caçam votos onde perderam

O candidato a prefeito do DEM, ACM Neto, dedicou a primeira semana do segundo turno a visitas em bairros da periferia de Salvador. Embora tenha obtido votação superior a Nelson Pelegrino (PT) em 11 das 20 zonas eleitorais da capital, sobretudo em bairros da classe média, Neto perdeu para o petista, que levou vantagem nas regiões mais pobres da cidade.

Na sexta-feira, o democrata foi à Fazenda Coutos; neste sábado passou o dia no subúrbio ferroviário, e neste domingo, 14, vai à Cajazeiras e Fazenda Grande. A estratégia, explicou ACM Neto, é mobilizar todas as lideranças e a estrutura do novo aliado, o PMDB, para sua candidatura crescer nesta área.

A primeira mostra foi dada neste sábado, em Paripe, com a presença do presidente estadual do PMDB, Lúcio Vieira Lima, e de vereadores eleitos e não-eleitos do partido. Neto foi inaugurar seu comitê eleitoral, neste segundo turno, no subúrbio. Na sexta-feira, já tinha ido à Fazenda Coutos acompanhado de Nestor Neto, o vice na chapa do ex-candidato a prefeito Mário Kertész (PMDB), que tem o bairro do subúrbio como reduto.

"Fizemos no primeiro turno um trabalho intenso em toda a cidade e começamos a campanha no subúrbio. Mas o foco, agora, é intensificar a nossa atuação ali, onde não fomos tão bem", disse Neto.

Para reverter a supremacia de Pelegrino em bairros como Paripe, Periperi e Fazenda Coutos, o democrata diz que vai contar com a importante adesão do PMDB. "O partido tem estrutura, know how na cidade, vereadores, vereadores eleitos e não-eleitos", registrou o candidato.

Neto diz contar, ainda, com o engajamento de lideranças peemedebistas com atuação em bairros populosos, como os vereadores reeleitos Alfredo Mangueira e Pedrinho Pepê e a candidata derrotada Aline Castelo Branco.

Para todos - A estratégia do petista Nelson Pelegrino para abocanhar votos em bairros onde foi derrotado no primeiro turno é a de mostrar que melhorando a cidade para os mais pobres, ganham todas as classes. Mas o foco está também nos bairros populares onde perdeu para Neto, a exemplo do Nordeste de Amaralina e Liberdade, onde fez caminhadas neste sábado.

O petista incorporou-se já ao final da caminhada com a vice, Olivia Santana (PCdoB), "a negona da cidade", no Nordeste de Amaralina. De tarde foi à Liberdade, bairro populoso onde Neto venceu com certa folga.

"O que vamos mostrar é que quando se governa para toda a cidade, mas com muita atenção a quem precisa mais, nos bairros mais pobres, melhora para todos, melhora para as classe média e alta também", disse Pelegrino. Ele aproveitou para alfinetar o adversário: "Eles (DEM e PMDB) não sabem trabalhar pela maioria". Neste domingo, o foco de Pelegrino é o subúrbio ferroviário, onde venceu com folga.

adblock ativo