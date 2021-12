Candidatos baianos apostam suas fichas no horário eleitoral

Aguirre Peixoto, do A TARDE On Line







A campanha eleitoral começa a esquentar nesta semana: terça-feira, 17, tem início o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, a principal ferramenta que os candidatos brasileiros têm à sua disposição para atingir o eleitorado. Justamente por isso, as equipes de campanha têm realizado uma verdadeira operação de guerra, com profissionais de plantão 24 horas e estratégias guardadas a sete chaves para os programas que vão ao ar agora.







O horário eleitoral será exibido de segunda a sábado, até o dia 30 de setembro. No rádio, os programas começam às 7h e às 12h, enquanto na televisão são às 13h e às 20h30. A duração em cada turno é de 50 minutos (veja infografia abaixo).







A mudança do quadro político nas eleições deste ano vai se refletir também nos programas. Agora é Jaques Wagner (PT), atual governador, que será o principal alvo dos ataques adversários, já que comanda a máquina administrativa. Além disso, não será mais possível a crítica ao carlismo – capitalizada por Wagner em peças que, em 2006, pregavam o fim da ‘panelinha’. Isso porque o próprio governador atraiu antigos aliados de Antônio Carlos Magalhães à sua chapa. O atual vice de Wagner, Otto Alencar (PP), foi lançado à política pelo próprio ACM, ocupando secretarias de governo por sua indicação.







Neste ponto, os três principais candidatos têm telhado de vidro. Também Geddel Vieira Lima (PMDB) desfila com o senador César Borges (PR) em sua chapa, um ex-carlista, e Paulo Souto (DEM), obviamente, é aliado histórico de ACM.









adblock ativo