Candidatos baianos ao Senado debatem nesta sexta-feira

O projeto Vota Bahia entra em sua fase final no primeiro turno das eleições com a realização de dois debates com candidatos.



Nesta sexta-feira, 26, às 11h, os eleitores terão oportunidade de conhecer melhor as propostas dos candidatos ao Senado, que irão responder a perguntas de jornalistas e dos próprios adversários. Na próxima segunda-feira, às 22h15, será a vez dos postulantes ao governo do Estado.



Os dois debates serão realizados na TV Aratu e terão transmissão ao vivo na tv e pelos portais www.atarde.com.br e www.aratuonline.com.br.



A cobertura completa será publicada na edição do jornal A TARDE do dia seguinte aos eventos, bem como nos telejornais da TV Aratu e na programação da Rádio Metrópole, além do jornal Metro1. A iniciativa é uma parceria entre os grupos A TARDE, Metrópole e TV Aratu.



No projeto colaborativo Vota Bahia já foi realizada uma série de entrevistas no rádio e na TV, além de sabatinas feitas por A TARDE com postulantes ao Palácio de Ondina cujos partidos possuem representação parlamentar.



Nesta fase final, Otto Alencar (PSD), Geddel Vieira Lima (PMDB), Eliana Calmon (PSB), Hamilton Assis (PSOL) e Marcelo Evangelista (PEN) responderão a pergunta do mediador Casemiro Neto, apresentador do programa Que Venha o Povo.



Ainda no primeiro bloco, haverá uma rodada de debate entre os candidatos e uma rodada de indagações dos jornalistas Biaggio Talento (A TARDE), Silvio Mendes (TV ARATU), apresentador do Na Mira, e de Felipe Paranhos (Metrópole).



Em seguida, os candidatos ao Senado farão uma segunda rodada de debate entre eles, além das considerações finais. O evento terá uma hora e meia de duração.

Na próxima segunda-feira, quando os eleitores poderão analisar melhor as propostas dos candidatos a governador, o debate terá duas horas de duração, com questionamentos feitos pelos jornalistas Regina Bochicchio (A TARDE), Mario Kertész (Rádio Metrópole) e Daniela Prata (TV Aratu). Na ocasião, os candidatos ainda responderão a perguntas de eleitores.



Envolvimento



A diretora de redação do grupo A TARDE, Mariana Carneiro, ressaltou a importância do envolvimento das equipes das três empresas para viabilizar a série de eventos que visam garantir aos eleitores acesso amplo às propostas dos candidatos.

"Reunimos um time de primeira linha de profissionais dos três veículos, à frente das câmeras e microfones e também nos bastidores, e isso resultou na oferta de produtos de alto nível e que realmente ajudam na decisão de voto pelo eleitor".



Para o diretor de jornalismo da TV Aratu, Nei Bandeira, a iniciativa dos três veículos de comunicação foi primordial para que o projeto tivesse êxito.

"O objetivo desse projeto em parceria, de dar maior amplitude e visibilidade à cobertura das eleições 2014, foi alcançado. Essa parceria diferente e pioneira foi uma grande iniciativa que cumpriu o objetivo. E vamos fechar com chave de ouro com esses dois últimos debates", afirmou Bandeira.



O diretor do Grupo Metrópole, Chico Kertész, destacou o ineditismo da parceria. "Foi um projeto inédito na comunicação baiana. O nosso objetivo era auxiliar e trazer mais informações para o eleitor votar com mais clareza no próximo dia 5 de outubro e esse papel a gente atingiu", pontuou.

