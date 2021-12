Candidatos atacam Dilma e Plínio arranca aplausos em penúltimo debate

Faltando apenas uma semana para as eleições, os candidatos Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) participaram neste domingo, 26, do penúltimo debate televisivo entre os presidenciáveis, promovido pela TV Record. Assim como nos demais encontros, a candidata petista deu ênfase às realizações do governo do presidente Lula, enquanto os adversários recorreram principalmente aos casos recentes de corrupção para criticá-la.

adblock ativo