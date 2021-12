Candidatos aproveitam eventos para detalhar plano de governo

Com a intensificação da campanha eleitoral, os três candidatos ao governo estadual melhor colocados nas pesquisas de intenção de voto- Paulo Souto, Lídice da Mata e Rui Costa, nessa ordem-começam a aproveitar os eventos como inauguração de comitês, caravanas pelo interior, dentre outros, para detalhar suas principais promessas.

O candidato do DEM, Paulo Souto, focou a saúde pública ao afirmar que pretende, se eleito, inaugurar um hospital regional em Teixeira de Freitas. A promessa foi feita durante visitas a cidades do Extremo Sul que o candidato realizou na sexta-feira, 1º.

Souto esteve, além de Teixeira de Freitas, em Caravelas, Alcobaça, Prado e Itamaraju. A integração regional foi citada pelo candiato ao defender a criação de unidades administrativas do governo estadual nas regiões mais distantes da capital como o extremo sul e o oeste.

Lídice da Matta (PSB) também considera prioridade a integração econômica e social com os municípios e investimentos na saúde. Lídice prometeu realizar concursos públicos para favorecer a profissionalização no setor. As afirmações de Lídice foram feitas durante a inauguração do seu comitê central, no sábado, 2.

Em relação à segurança pública, Lídice disse que pretende abrir um diálogo direto com a Polícia Militar (PM) para evitar crises que levem a novas greves. A candidata também promete ações para valorizar a atividade tanto dos policiais militares como dos civis.

Candidato do PT, Rui Costa anunciou compromisso com o aumento de oferta de água potável na região do semiárido e esforço para ampliar o atendimento do programa Luz para Todos.

O candidato também afirmou que pretende implantar o Canal do Sertão, o eixo sul da transposição do rio São Francisco, que conduzirá água do manancial até a Barragem de São José do Jacuípe e a construção de mais seis baragens e três grandes adutoras.

As afirmações foram feitas durante a visita do candidato a cinco municípios: Capim Grosso, Várzea do Poço, Serrolândia, Quixabeira e Jacobina, na última sexta, 1º. No sábado, 2, o candidato foi a localidades do Baixo Sul: Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau Guimarães e Gandu.

adblock ativo