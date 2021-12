Candidatos apostam no corpo-a-corpo no1º dia de campanha

Os candidatos à prefeitura de Salvador ACM Neto (DEM) e Alice Portugal (PCdoB) decidiram pedir a bênção ao Senhor do Bonfim, na Igreja, logo cedo na manhã desta terça-feira, 16, e por questão de minutos não se encontraram no local, o que poderia causar cenas curiosas na Colina Sagrada. Não só Neto e Alice, como também Claudio Silva (PP) estão aproveitando o primeiro dia de campanha para fazer o primeiro corpo-a-corpo nas ruas de Salvador e participar de atos religiosos e cênicos.



Claudio Silva, por exemplo, decidiu "Pensar Diferente", como diz o nome de sua coligação, e marcou uma ação de campanha para as 14h, na Praça Municipal, em frente ao palácio Thomé de Souza, ocasião na qual um helicóptero soltará pétalas de rosas no local.



Neto, que apareceu ao lado da noiva Tatá Canhedo e do candidato à vice Bruno Reis (PMDB), manteve a tradição de participar da missa na Igreja do Bonfim no primeiro dia de campanha e chegou até mesmo a carregar a imagem do Senhor do Bonfim até o altar ao final do culto.



"Como em todos os anos vim agradecer por tudo e pedir força para enfrentar todos os desafios que terei pela frente", disse Neto. Sua coligação leva o nome de "Orgulho de Salvador".



Na sequência, iniciou caminhadas nos bairros da Mangueira e Massaranduba, ambos na Cidade Baixa. À noite Neto participa dos lançamentos das candidaturas à vereança de Taisa Gama (PTB) e Kátia Alves.



Alice-Maria



Já a candidata Alice Portugal, que passou rapidamente pela Igreja do Bonfim, dirigiu-se à Igreja de São Roque e, na sequência, ao lado da candidata a vice na chapa da coligação "Sim para Salvador", Maria Del Carmem (PT), encontrou a senadoira Lídice da Mata na Fundação Cidade-Mãe.

Pela tarde Alice deve se encontrar com lideranças da vereadora Aladilce Souza (PCdoB), em frente ao Largo de Dinha, no Rio Vermelho. E às 18h deve visitar a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Pelourinho)

