Candidatos apoiados por Rui apostam no 2º turno

O debate que a TV Aratu promoveu, na manhã desta quinta-feira, 29, com os candidatos a prefeito de Salvador Alice Portugal (PCdoB), Sargento Isidório (PDT), Cláudio Silva (PP) e Fábio Nogueira (Psol) - o prefeito ACM Neto (DEM) não compareceu - mostrou o esforço dos três candidatos do governo para que a eleição não seja resolvida no primeiro turno, com Neto saindo vitorioso no domingo.

A estratégia, segundo revelaram coordenadores de campanha, é aproveitar os últimos três dias antes do pleito para crescerem em segmentos onde os três têm presença pouco expressiva. Ficou claro, durante o debate, uma espécie de camaradagem, de bate-bola, sobretudo entre Alice e Isidório, ao abordarem propostas e soluções para os problemas da cidade. E não esqueceram de reforçar para o eleitor a parceria do governador Rui Costa (PT) nos planos para Salvador.

Segunda colocada nas pesquisas e bem pontuada entre os eleitores da classe A, mais politizado, e D, formado por trabalhadores sindicalizados, Alice Portugal mirou eleitores da classe B e E quando defendeu propostas para gerar emprego, como microcrédito, ampliar o saneamento e organizar o comércio informal.

Sargento Isidório, que vem fazendo uma campanha personalista, com um jingle que se tornou quase um hit e que tem como refrão "Agora é a vez do doido", tem voto consolidado na classe E. Mas no debate da Aratu ele "namorou" com eleitores de classes mais elevadas, como o empresariado, ao criticar a alta taxa tributária, a exemplo do o IPTU e outros impostos cobrados pelo município.

Também defendeu a categoria dos taxistas, mas sinalizou que é possível "com diálogo" uma convivência harmoniosa com o Uber - prestação de serviço que tem a ampla aprovação da classe média. Já Claudio Silva, que não chegou a pontuar nas pesquisas e trafega bem nas classes B e C, propôs, no debate da Aratu, soluções para melhorar a educação no município, qualificar mão-de-obra e gerar mais empregos.

adblock ativo