Candidatos ao governo debatem segurança na Reitoria da Ufba

A Universidade Federal da Bahia, por intermédio do Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Faculdade de Direito, realiza na próxima quinta-feira, 17, o primeiro debate com os candidatos ao governo da Bahia. O encontro será no Palácio da Reitoria.

Os temas debatidos serão as relações entre segurança pública e justiça criminal; sistema prisional, qualidade da democracia e confiança nas organizações de segurança pela comunidade baiana; e os modelos de gestão, financiamento e formação das polícias na Bahia.O mediador será o professor doutor Júlio César de Sá da Rocha, vice-diretor da faculdade.

Já confirmaram presença os candidatos Rui Costa (PT), Lídice da Mata (PSB) e Marcos Mendes (PSOL). Paulo Souto (DEM) ainda está à confirmar. O objetivo dos promotores é contribuir com o enriquecimento e aperfeiçoamento das políticas públicas em curso e das que venham a serem implementadas na Bahia.

