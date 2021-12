Candidatos ao governo da Bahia suam em campanha eleitoral

"Corrida" e "maratona" são somente dois dos muitos conceitos relacionados às eleições que indicam o desgaste daqueles que participam deste rito normal em democracias consolidadas.

Musculação, alongamento, pilates e cuidados com alimentação são regra para a maioria dos candidatos; as caminhadas, obrigatórias mesmo para quem sempre brigou contra a balança.

O candidato ao governo estadual Paulo Souto, do Democratas, mantém um rotina regular de exercícios, que realiza na academia do prédio onde mora, no Itaigara, com o aúxílio de um personal trainer.

"Eu normalmente faço exercícios de três a quatro vezes por semana. Faço esteira, alongamento e musculação. Duas vezes por semana eu fazia pilates. Tive que interromper (por conta da campanha)", disse Souto.

O democrata diz que não ganhou peso durante o período eleitoral, pois também busca manter uma alimentação saudável. "Eu não como muito e busco manter uma alimentação saudável. Como frutas, verduras, evito frituras e como muito peixe", diz Souto, que afirma não ter hábito de comer doces.

Já o petista Rui Costa afirma que a única prática esportiva que mantém são as caminhadas próprias do período. "Durante a campanha, não dá para fazer atividades convencionais", diz o candidato governista.

"Mas eu já perdi três quilos nesta campanha. Ando de dois a três quilômetros por caminhada. Na caminhada entre o Campo Grande e o Terreiro de Jesus devo ter andado mais ou menos isso", aponta Rui.



Ele diz que o único cuidado específico é com a voz, com a garganta. O petista diz que sempre faz exercício de aquecimento das cordas vocais, "para não perder a voz", importante para gravar programas e nos comícios.

Rui Costa resume os exercícios às caminhadas da campanha (Vaner Casaes | Ag. BAPRESS)

Quanto à alimentação, admite não tomar tantos cuidados. "Evito comer muito. Mas chega, tem aquela galinha caipira", diz o candidato, referindo-se aos convites dos potenciais eleitores.

Sem buchada

A senadora Lídice da Mata (PSB) diz que também cuida da saúde, mas faz isto quotidianamente, sem condicionar à campanha. Afirma ainda que não come qualquer coisa que lhe ofereçam.

Perguntada se comeria uma buchada, foi categórica: "Nem gosto de buchada. Não posso fazer esta demagogia, porque não gosto de fato (intestino do boi). Mas se fosse um sarapatel até comeria com prazer", disse.

A candidata ao governo disse que costuma caminhar diariamente, mas que a campanha atrapalha a rotina. Na semana passada, conseguiu caminhar apenas na segunda-feira.

"Se vou viajar às 5h ou 6h, não tem como caminhar pela manhã", diz a senadora, que costuma caminhar na Barra, onde mora. Quando não está em campanha, Lídice ainda destina dois dias da semana para práticas de exercícios mais intensos, em Brasília.

De resto, apenas consegue manter cuidado com a pele. Utiliza bastante protetor solar por conta da recente retirada de sinal na testa.

