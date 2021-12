Candidatos ao governo baiano tiveram agenda cheia no domingo

Dois dos principais candidatos ao governo da Bahia, Paulo Souto (DEM) e Lídice da Mata (PSB), escolheram cidades do interior para fazer campanha neste final de semana. Souto foi a Abaré, no norte do estado, apresentar sua proposta de desenvolvimento para o semiárido. Lídice esteve em Nazaré das Farinhas, para encontro com ex-prefeitos, secretários e vereadores de 30 municípios do Recôncavo e sudoeste baiano.



Já o petista Rui Costa acompanhou, em Salvador, a liminar concedida pelo juiz eleitoral Salomão Viana, liberando a campanha do candidato para voltar a utilizar balões (blimps) em vias públicas, inclusive na balaustrada da Barra, que haviam sido retirados pela prefeitura de Salvador.



Em Abaré, ontem, o ex-governador Paulo Souto (DEM) destacou que a maior parte do território da Bahia (65%) está na região do Semiárido, onde vivem milhões de baianos. "Vamos trabalhar para melhorar a condição de vida desta gente guerreira com um eficiente programa de desenvolvimento", anunciou.



O democrata disse que, se for eleito, vai implantar o Programa de Desenvolvimento do Semiárido, que prevê iniciativas para a agricultura familiar, como o novo Cabra Forte, totalmente reestruturado, e a construção de novas barragens e adutoras.



Em encontro com prefeitos e vereadores em Nazaré das Farinhas, a ex-prefeita de Salvador e senadora Lídice da Mata (PSB) disse que "sem negociar cargos na máquina pública nem dinheiro" começa a receber o apoio das pessoas.



"Vieram oferecer as mãos para trabalhar conosco. Dizer que não se faz política com dinheiro, se faz com propostas e com pessoas sérias".



Autoritarismo



A liminar impetrada pelo PT na Justiça Eleitoral contra a prefeitura de Salvador, que retirou propaganda eleitoral do candidato Rui Costa, foi comemorada pelo presidente da legenda no Estado. "Prevaleceu a liberdade. A Bahia não tem mais lugar para autoritarismo", disse Everaldo Anunciação.



Decisão liminar assinada pelo juiz eleitoral, Salomão Viana, proíbe a prefeitura, até o julgamento do mérito da ação, de "apreender, reter, retirar ou realizar qualquer ato que embarace, interdite, impeça e/ou obstaculize a realização, pela Coligação Pra Bahia Mudar Mais, de propaganda eleitoral móvel em vias públicas, feita em cartazes, cavaletes e balões (blimps)". Silvio Pinheiro, superintendente da Sucom, disse, ontem, que vai aguardar a notificação da Justiça Eleitoral, para saber o alcance da medida.



Pinheiro informou que esse fato vai antecipar a discussão sobre fiscalização da propaganda eleitoral em área pública, no encontro que a Sucom já havia agendado, para amanhã, no TRE-BA. "Nosso interesse é contribuir para a limpeza estética da cidade".

